Erste Bilder zur NCIS-Serie über Tony und Ziva: Das Traumpaar kehrt zurück

Das NCIS-Traumpaar Tony DiNozzo und Ziva David kehrt zurück. Zu ihrem eigenen Spin-off gibt es jetzt endlich die ersten Bilder.

NCIS-Spin-off mit Michael Weatherly und Cote De Pablo bringt Fan-Lieblinge zurück

Navy CIS -Fans dürfen sich freuen: Nicht nur wird mit Tony DiNozzo ( Michael Weatherly ) und Ziva David ( Cote de Pablo ) das für viele beste Paar der ganzen Serie zurückkehren, jetzt gibt es endlich auch Einblicke zum Spin-off NCIS: Tony & Ziva

NCIS: Tony & Ziva bringt das geliebte Paar nach vielen Jahren zurück: Mittlerweile leben beide mit ihrer gemeinsamen Tochter Tali (Isla Gie) in Paris. Doch die Vergangenheit will sie nicht ruhen lassen: Nach einer Attacke müssen die drei quer durch Europa flüchten. Und nebenbei wieder lernen, einander zu vertrauen – immerhin hatte Ziva viele Jahre ihren eigenen Tod vorgetäuscht.

Auf den ersten Bildern ist die Familie größtenteils in trauter Dreisamkeit zu sehen. Eine besonders amüsante Szene zeigt Tony beim Versuch, seine Tochter zu unterhalten: Zu diesem Zweck hat er sich extra mit Servietten und anderen Tischutensilien verkleidet.

Aber gleichzeitig ist NCIS: Tony & Ziva doch unmissverständlich eine Krimi-Serie. Das zeigen Bilder, in denen Tony vor seiner Dienstwaffe steht oder Ziva vor einer bisher unbekannten Gefahr flüchtet.

Wann kommt NCIS: Tony & Ziva nach Deutschland?

Wann genau NCIS: Tony & Ziva bei uns startet, ist noch nicht offiziell bekannt. Collider berichtet, dass das Spin-off im Herbst 2025 in den USA starten soll. Eine zeitnahe Veröffentlichung in Deutschland ist denkbar.

