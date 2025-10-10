Erster längerer Trailer zur neuen Serie des Breaking Bad-Genies: So eine Weltrettung habt ihr noch nicht gesehen

Die neue Serie des Breaking Bad- und Better Call Saul-Machers Vince Gilligan steht kurz vor der Veröffentlichung und es gibt endlich einen längeren Teaser-Trailer.

Pluribus - Glück ist ansteckend heißt das neue Werk Vince Gilligans, des Masterminds hinter so wichtigen Serien wie Akte X, Breaking Bad und Better Call Saul. Weiterhin ranken sich die Mysterien um das neue Projekt, aber der erste etwas längere Trailer lüftet den Vorhang jetzt endlich. Zumindest ein bisschen.

Schaut hier direkt den neuen Teaser-Trailer zu Pluribus:

Pluribus - S01 Teaser Trailer (English) HD

Im Teaser-Trailer zu Pluribus vom Breaking Bad-Macher wird es turbulent

Rhea Seehorn (Better Call Saul) spielt Carol Sturka und damit offenbar die einzige Person auf der ganzen Welt oder zumindest in den USA, die nicht von einer mysteriösen Epidemie der Glückseligkeit betroffen ist. Alle scheinen bestens miteinander auszukommen und schlicht von Grund auf zufrieden zu sein – nur Carol nicht.

Was dazu führt, dass sie widerwillig versucht, die Welt vor genau dieser mysteriösen Glückskrankheit zu retten. Denn irgendwas geht in dieser Sci-Fi-Serie sicherlich nicht mit rechten Dingen zu. Vielmehr weckt das Ganze Erinnerungen an Filme wie Die Dämonischen beziehungsweise Die Körperfresser kommen.

In der Vorschau sehen wir, wie die ziemlich verdatterte Carol auf ihrem Sofa vor dem Fernseher sitzt und offenbar mit dem US-Präsidenten telefoniert. Der antwortet ihr aus dem TV und versucht sie davon zu überzeugen, sich untersuchen zu lassen. Man wolle herausfinden, wieso sie anscheinend als Einzige immun gegen all das Glück ist. Selbstverständlich mit dem Ziel, diesen Fauxpas auszubügeln, damit sie sich dem Rest anschließen kann.

Das klingt nicht nur creepy, sondern sieht auch so aus. Carol dürfte uns allen aus der Seele sprechen, wenn sie als allererstes vor allem eine Frage hat: Was zur Hölle soll das alles? Wir wissen es natürlich auch noch nicht ganz genau, aber lange dauert es nicht mehr, bis Pluribus kommt.

Wann und wo kann ich die neue Serie des Breaking Bad-Erfinders gucken?

Pluribus - Glück ist anteckend startet mit den ersten zwei Episoden am Freitag, den 7. November 2025 und läuft dann auf Apple TV+. Ihr braucht also ein Abo des Streaming-Dienstes, wenn ihr die Serie direkt zum Start mitverfolgen wollt. Insgesamt erwarten uns in Staffel 1 nur neun Episoden, aber eine zweite Season wurde bereits in Auftrag gegeben. Apple scheint also fest an das Projekt zu glauben.

