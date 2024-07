Erster Star Trek-Film seit Jahren kriegt Trailer: Die Hauptfigur werden Fans definitiv wiedererkennen

Der letzte Star Trek-Film kam 2016 raus, seitdem war das Sci-Fi-Franchise von Serien bestimmt. Section 31 sollt das ändern und wir haben den ersten Teaser Trailer für euch.

Es ist zwar kein Kinofilm, aber Star Trek: Section 31 wird trotzdem der erste Star Trek-Film seit 9 (!) Jahren sein, wenn er kommendes Jahr Premiere feiert. Bei der Comic-Con in San Diego wurde der Teaser-Trailer enthüllt, der wie ein Mix aus Suicide Squad oder Guardians of the Galaxy im Sternenflotten-Universum daherkommt. Aber seht selbst.

Schaut euch hier den Trailer für Section 31 an:

Star Trek: Section 31 - Teaser Trailer (English) HD

"Guardians of the Galaxy auf Steroiden": Das ist über die Handlung von Section 31 bekannt

Hauptdarstellerin von Section 31 ist die Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh, die seit der Serie Star Trek: Discovery Teil der Reihe ist. Darin spielte sie Captain Philippa Georgiou und vor allem deren Spiegeluniversums-Version Imperator Philippa Georgiou. Eben diese moralisch eher nicht verlässliche Imperatorin kehrt in Section 31 zurück.

Zur Story wurde laut TrekMovie folgendes verraten:

Georgiou schließt sich einer geheimen Abteilung der Sternenflotte an. Mit dem Auftrag, die Vereinigte Föderation der Planeten zu schützen, muss sie sich auch den Sünden ihrer Vergangenheit stellen.

Bei der geheimen Abteilung handelt es sich um die Section 31, die wir euch in diesem Artikel näher erklärt haben.

Co-Star Omari Hardwick beschrieb den Film laut Variety als "Guardians of the Galaxy auf Steroiden". Zum weiteren Cast des Science-Fiction-Films gehören unter anderem Kacey Rohl (Hannibal), Sam Richardson (Veep), Sven Ruygrok (One Piece) und Miku Martineau (Kate), die die junge Georgiou spielt, wie der obige Teaser-Trailer zeigt.

Der nächste Star Trek-Film wird eine Streaming-Premiere

Olatunde Osunsanmi, der schon bei mehreren Discovery-Folgen Regie führte, inszeniert den Film, während Craig Sweeny (Limitless) das Drehbuch schreibt.



Star Trek: Section 31 startet "Anfang 2025" beim Streaming-Dienst Paramount+. Es wird der erste Star Trek-Spielfilm seit Star Trek: Beyond mit Chris Pine und seiner Crew.