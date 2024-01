Was ist die Section 31 im neuen Star Trek-Film? Alles über die mörderischen Sci-Fi-Spione, die seit 26 Jahren für Ärger sorgen

Nach langjähriger Flaute kehrt das Star Trek-Universum bald mit einem neuen Film zurück: Section 31 mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle. Aber was ist diese Sektion 31 eigentlich?

Star Trek brachte seit fast acht Jahren keinen Spielfilm mehr hervor. Nachdem das Sci-Fi-Franchise zuletzt bei Paramount+ ausschließlich mit Serien wie Picard, Strange New Worlds und Lower Decks ausgebaut wurde, befindet sich jetzt endlich wieder ein Star Trek-Film in Produktion.

Der neue Film Star Trek: Section 31 mit Oscarpreiasträgerin Michelle Yeoh führt direkt ins Herz einer mysteriösen Organisation, die seit vielen Jahren im Star Trek-Universum für Ärger sorgt. Für den Gelegenheits-Trekkie ist die Sektion 31 vielleicht kein läufiger Begriff. Daher haben wir euch in diesem Artikel die wichtigsten Infos zur mörderischen Sci-Fi-Spezialeinheit zusammengefasst.

Die dunkle Seite von Star Trek: Was ist die Sektion 31?

In Kurzform: Die Sektion 31 (im Original: Section 31) ist in der Welt von Star Trek eine autonom agierende Abteilung des Sternenflotten-Geheimdiensts. Denn um die utopische Zukunft des 24. Jahrhunderts und die Sicherheit der Vereinigte Föderation der Planeten zu bewahren, muss sich jemand auch mal die Hände schmutzig machen, ohne dass es die Öffentlichkeit mitbekommt.

CBS Die Sektion 31 in Deep Space Nine

Die Sektion 31 war allerdings nicht immer ein Bestandteil von Star Trek und fand erstmals vor 26 Jahren in der 6. Staffel der Serie Star Trek: Deep Space Nine Erwähnung. Der Name ist zurückzuführen auf die Sektion 31 von Artikel 14 der Charta der Sternenflotte:

In Zeiten außergewöhnlicher Bedrohungen ist es erlaubt, die Vorschriften außer Kraft zu setzen.

Seitdem wurde die Geschichte der geheimen Spezialeinheit für Spionage und Spionageabwehr, die selbst vor Folter, Mord und versuchtem Genozid nicht zurückschreckt, in Romanen, Comics und mehreren Star Trek-Serien erweitert. In der Prequel-Serie Star Trek: Enterprise erfuhren wir beispielsweise, dass die Sektion 31 bereits im 22. Jahrhundert in den Anfangsjahren der Sternenflotte existierte.

Der neue Star Trek-Film bringt die Sektion 31 zurück

Am präsentesten wurde die Sektion 31 in der 2. Staffel der Serie Star Trek: Discovery dargestellt, an die der neue Film anknüpfen wird. Darin wurde nämlich Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) als Agentin für die Sektion 31 rekrutiert. Als ehemalige Imperatrix des Terranischen Imperiums aus dem Spiegeluniversum ist sie bestens für moralisch fragwürdige verdeckte Operationen geeignet.

Paramount+ Michelle Yeoh als Sektion 31-Agentin Georgiou

Wie genau Georgiou wieder mit der Sektion 31 in Kontakt kommt und wann der neue Star Trek-Film überhaupt spielt, ist derzeit noch nicht bekannt. Das letzte Mal sahen wir Georgiou in Staffel 3 von Discovery, als sie nach einem Zeitsprung ins 31. Jahrhundert ein Portal betrat, welches sie erneut an einen anderen Ort in einer anderen Zeit bringen würde.

Wann startet Star Trek: Section 31 bei Paramount+?

2018 wurde die Entwicklung eines Section 31-Spin-offs angekündigt. Ursprünglich sollte das Projekt als Serie entstehen. Nach Verzögerungen durch die COVID-19-Pandemie und Michelle Yeohs sich füllendem Terminplan wurde die Idee für einen Film angepasst.

Einen konkreten Starttermin gibt es bislang nicht. Da die Dreharbeiten zu Section 31 erst kürzlich im Januar 2024 starteten, sollten wir nicht mit einer Veröffentlichung vor 2025 rechnen. Der Film wird exklusiv beim Streaming-Dienst Paramount+ erscheinen.