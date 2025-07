Erster Trailer zu Amazon-Thriller Das Gift der Seele: House of the Dragon-Star Olivia Cooke führt Krieg gegen die Mutter ihres Freundes

In der Thriller-Serie Das Gift der Seele liefern sich House of the Dragon-Star Olivia Cooke und Schauspiellegende Robin Wright ein Duell aus Intrigen. Sehr hier den ersten Teaser-Trailer.

Dass House of the Dragon-Star Olivia Cooke nicht nur ein Händchen dafür hat, als Königin von Westeros allerlei Intrigen zu spinnen, beweist sie schon bald in der neuen Thriller-Serie Das Gift der Seele. Den ersten Teaser-Trailer von Amazon Prime Video gibt es jetzt zu sehen.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer zu Das Gift der Seele an:

Das Gift der Seele - S01 Teaser-Trailer (Deutsch) HD

Neue Thriller-Serie Das Gift der Seele auf Amazon Prime Video: Robin Wright gegen Olivia Cooke

Das Gift der Seele dreht sich um Laura (Robin Wright), die im Leben scheinbar alles erreicht hat: eine schillernde Karriere, einen liebenden Ehemann und einen anständigen Sohn, Daniel (Laurie Davidson). Doch ihr perfektes Leben beginnt zu bröckeln, als Daniel seine neue Freundin Cherry (Cooke) mit nach Hause bringt. Denn Laura ist davon überzeugt, dass Cherry etwas verbirgt. Ist sie nur darauf aus, durch Daniel die soziale Leiter hochzuklettern? Die Wahrheit ist eine Frage der Perspektive ...

Die neue Thriller-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Michelle Frances *. Neben Wright, Cooke und Davidson sind unter anderem Waleed Zuaiter (Männer, die auf Ziegen starren), Tanya Moodie (Sherlock), Shalom Brune-Franklin (Rentierbaby), Karen Henthorn (In the Flesh), Anna Chancellor (Die Träumer), Leo Suter (Vikings: Valhalla) und Francesca Corney (Fistful of Vengeance) in Das Gift der Seele zu sehen.

Wann kommt Das Gift der Seele zu Amazon Prime Video?

Das Gift der Seele wird sechs Episoden umfassen, die alle auf einen Schlag am 10. September 2025 ins Programm bei Amazon Prime Video einziehen werden.

Welche Serien ihr bis dahin schauen könnt, hört ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die besten Serien 2025 (bisher)

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast 15 der besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob wendungsreiche Sci-Fi-Mystery, episches Western-Abenteuer, Superhelden-Überraschungen, fesselnde Krimis oder mitreißende Dramaserien: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.