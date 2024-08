Wann kommt House of the Dragon Staffel 3? Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung der Fantasy-Fortsetzung

Eine 3. Staffel ist dem Game of Thrones-Prequel House of the Dragon sicher. Doch wann kommt sie und was wissen wir bereits über das kommende Kapitel der Fantasy-Serie?

Nach acht Staffeln Game of Thrones und zwei Staffeln House of the Dragon soll die Targaryen-Saga mit einer 3. Season fortgeführt werden. So viel stand bereits im Juni 2024 fest, wie Deadline zu der Zeit berichtete. Nach dem 2. Staffelende wurde im August außerdem bekannt, dass es zusätzlich eine 4. und letzte Season geben wird.

An dieser Stelle findet ihr in den nächsten Monaten bis zum Start der 3. Staffel von House of the Dragon alle neuen Infos über den Fantasy-Ableger. Inklusive:

Staffelstart

Sender und Streaming-Dienst

Handlung und Buchvorlage

Besetzung

Die Kreativen

Bilder und Trailer

Podcast

Wann startet House of the Dragon Staffel 3?

Die 3. Season von House of the Dragon hat noch kein offizielles Startdatum. Zwischen der 1. und 2. Staffel lagen zwei ganze Jahre, was weniger mit dem Hollywood-Streik 2023 zu tun hatte, der bei vielen Produktionen zu Verzögerungen führte. Die meisten Beteiligten sind in britischen Gewerkschaften. Ein Produktionsumzug und der vermehrte Einsatz von CGI (für zum Beispiel Drachen) hatten mehr mit der langen Wartezeit zu tun.

HBO House of the Dragon

Vor 2026 ist allerdings nicht mit Staffel 3 von HotD zu rechnen. Bisher gibt es noch nicht einmal einen konkreten Termin für den Beginn der Dreharbeiten. Angepeilt ist laut Deadline Anfang 2025 für den Drehbeginn.

Wo läuft die 3. Staffel von House of the Dragon in Deutschland?

Wie schon Game of Thrones sowie die ersten Staffeln von House of the Dragon, ist Season 3 beim deutschen Ableger von Sky und dessen Streaming-Dienst WOW zu Hause. Das gilt für die meisten Eigenproduktionen des US-Bezahlsenders HBO.

Wie geht es in House of the Dragon weiter und was ist die Buchvorlage für Season 3?

Während Game of Thrones auf mehreren Büchern aus der Feder von Fantasy-Autor George R.R. Martin basiert, geht die gesamte Serie von House of the Dragon auf nur ein Buch zurück: Feuer und Blut *. In diesem beschreibt Martin aus der Sicht verschiedener Maester die historischen Ereignisse, die sich 200 Jahre vor der Mutterserie abspielten. Gemeint ist damit der Krieg zwischen den Schwarzen und den Grünen aus dem Hause Targaryen.

Sofern sich die Serie weiter an die Buchvorlage hält, stehen als Nächstes vier Schlachten im sogenannten Drachentanz an. Und natürlich werden wieder jede Menge Charaktere das Zeitliche segnen, bis sich herausstellt, ob am Ende Team Grün oder Team Schwarz im zentralen Targaryen-Konflikt triumphiert.

Wer spielt in der 3. Staffel von House of the Dragon mit?

Zurückkehren müssten folgende Cast-Mitglieder von House of the Dragon in Staffel 3, auch wenn der offizielle Cast noch nicht bestätigt wurde:

Wer zeichnet für die neue HotD-Staffel verantwortlich?

Showrunner ist und bleibt Ryan Condal, der die Serie mit Vorlagenautor George R.R. Martin geschaffen hat. Von den 18 Episoden der ersten beiden Seasons hat er sechs selbst (mit)geschrieben. Weitere Teile seines Autor:innen-Teams oder wer auf dem Regie-Thron Platz nimmt, ist noch nicht bekannt.

HBO House of the Dragon

Gibt es bereits Bilder oder einen Trailer zur 3. House of the Dragon-Staffel?

Nein, das Finale der 2. Staffel von House of the Dragon ist gerade erst im August 2024 über die Bühne gegangen. Bis es Material zur 3. Season zu sehen gibt, wird noch etwas Zeit ins Land gehen.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch die Zeit mit unserem Podcast zur jüngst zu Ende gegangenen Season vertreiben ...

Podcast zu House of the Dragon: Hat Staffel 2 begeistert oder enttäuscht?

Wir blicken zurück auf die 2. Staffel von House of the Dragon: Ist es die perfekte Fortsetzung geworden oder fehlt der neuen Season die entscheidende Würze?

Gab es genug Drachen? Hätten wir uns mehr Schlachten erwartet? Und welche Folge war die beste? Diese und weitere Fragen ergründen Jenny und Bea bei ihrer Diskussion über die Rückkehr von House of the Dragon.

