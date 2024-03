Erster Trailer zu Netflix' Rebel Moon 2 ist da – aber was Zack Snyder-Fans am meisten sehen wollen, bleibt offen

Die Rebel Moon-Saga geht bei Netflix weiter. Mit Teil 2, Die Narbenmacherin, startet bereits in wenigen Wochen die Fortsetzung zu Zack Snyders Star Wars. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Ende letzten Jahres startete Netflix ein neues großes Sci-Fi-Franchise, das aus einem alten Star Wars-Pitch von Zack Snyder entstanden ist. Ursprünglich wollte der Regisseur eine neue Version von Die sieben Samurai in der weit entfernten Galaxis drehen. Nun hat er die Idee unter dem Titel Rebel Moon bei Netflix in Stellung gebracht.

Im Dezember startete mit Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers der Auftakt seiner Sci-Fi-Saga. Jetzt kündigt sich die Fortsetzung an. Schon in wenigen Wochen erfahren wir, wie die Geschichte in Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin weitergeht. Der erste Trailer stimmt uns auf ein actiongeladenes Space-Abenteuer ein.

Epische Sci-Fi-Fortsetzung bei Netflix: Erster Trailer zu Rebel Moon 2 von Zack Snyder

Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin - Trailer (Deutsch) HD

Im ersten Teil landete der böse Admiral Noble (Ed Skrein) auf dem friedlichen Mond Veldt und forderte Getreide für die Streitkräfte des tyrannischen Herrschers Balisarius (Fra Fee) ein. Daraufhin zieht die unerschrockene Kriegerin Kora (Sofia Boutella) los, um ein Team an Kämpfer:innen zusammenzustellen, die Veldt verteidigen sollen.

Die Grundhandlung von Die sieben Samurai hat Snyder somit beibehalten. Der Trailer zur Fortsetzung lässt ein krachendes Sci-Fi-Epos erwarten. Erst vor wenigen Tagen erklärte Snyder gegenüber Empire, dass Rebel Moon 2 "zu 100 Prozent ein Kriegsfilm ist" und wir uns auf "sehr viel mehr Action als im ersten Teil" freuen dürfen.

Was viele Fans noch lieber sehen wollen: Snyder hat vor langer Zeit für beide Rebel Moon-Filme verlängerte Fassungen mit höherer Altersfreigabe angekündigt. Laut Snyder sollen sich die Extended Cuts maßgeblich von den kurzen Versionen unterscheiden. Wann diese veröffentlicht werden, steht allerdings immer noch nicht fest.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Rebel Moon 2 bei Netflix?

Die Promo-Phase für Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin fällt überraschend kurz aus. Netflix hat den großen Trailer rund einen Monat vor Filmstart veröffentlicht. Die Sci-Fi-Fortsetzung ist bereits ab dem 19. April 2024 als Stream im Abo verfügbar. Wann die verlängerten Versionen der beiden Filme eintreffen, steht noch nicht fest.