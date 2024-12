Erster Trailer zu Zombie-Horror 28 Years Later: Oppenheimer-Star Cillian Murphy schockiert die Welt

Der erste Trailer zum Horror-Sequel 28 Years Later ist da. Darin ist offenbar auch Oppenheimer-Star Cillian Murphy als Zombie zu sehen.

"Die Zeit hat gar nichts geheilt". So lautete kürzlich schon das verstörende Motto eines ersten Teasers zum Horror-Film 28 Years Later, der 18 Jahre nach dem Vorgänger 28 Weeks Later seine berüchtigte Zombie-Reihe fortsetzen soll. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem ersten langen Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde. Cillian Murphy, zuletzt als Robert Oppenheimer im Kino zu sehen, zeigt sich hier offensichtlich als Untoter.

Schaut euch hier den ersten englischen Trailer zu 28 Years Later an:

28 Years Later - Trailer (English) HD

Zombie-Horror 28 Years Later mit Cillian Murphy zeigt eine neue Menschheit

Wie der Trailer und der Titel bereits verraten, spielt 28 Years Later rund 30 Jahre nach dem Ausbruch einer mysteriösen Seuche in 28 Days Later. Die Infizierten zeichnen sich durch unfassbare Aggression und Blutlust aus und attackieren alle gesunden Menschen, die sie finden können. Im Erstling etwa entvölkerten sie ganz London.

Story-Details zu 28 Years Later sind bisher rar gesät, aber der Trailer zeigt zumindest einen der Schauplätze des Films: Offenbar spielt das Horror-Sequel in einer Kolonie, in der die Menschheit nach strikten Regeln ihren eigenen Wiederaufbau vorantreibt.

Der Held des ersten Films, Jim (Murphy), scheint jetzt im Trailer zum dritten Teil wieder aufzutauchen: Und zwar betrüblicherweise als infizierter Zombie, der sich aus einer Blumenwiese nach oben reckt und die Protagonisten anzugreifen droht. Ob es sich dabei tatsächlich um Murphy und seine Figur aus Teil 1 handelt, ist aber nicht offiziell bestätigt.

Wann kommt 28 Years Later ins Kino?

Kinostart für 28 Years Later ist der 19. Juni 2025. Neben Murphy werden Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train), Jodie Comer (The Last Duel) und Schauspiel-Gigant Ralph Fiennes vor der Kamera stehen. Für die Regie ist erneut Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionär) verantwortlich.