Erstes Sci-Fi-Highlight 2023 bei Netflix: Trailer für postapokalyptischen Action-Thriller sieht extrem vielversprechend aus

Netflix wartet gleich im Januar mit dem ersten Science-Fiction-Highlight 2023 auf. Der Trailer zu Jung_E: Gedächtnis des Krieges sieht äußerst vielversprechend aus.

Während sich das aktuelle Filmjahr dem Ende neigt, kündigt Netflix seine Neustarts für den Januar 2023 an. Darunter befindet sich auch der Science-Fiction-Film Jung_E: Gedächtnis des Krieges, der bereits in wenigen Wochen auf der Plattform des Streaming-Diensts erscheint. Der erste Trailer weckt definitiv unsere Neugier.

Junge_E: Gedächtnis des Krieges entführt in eine dystopische Welt. Im 22. Jahrhundert ist die Erde aufgrund des Klimawandels so gut wie unbewohnbar geworden. Angst und Chaos regieren, während sich die Menschheit in Schutzanlagen zurückzieht. Doch dann bricht ein Krieg aus, der noch mehr Zerstörung und Leid anrichtet.

Sci-Fi-Highlight bei Netflix: Erster Trailer zu Junge_E

Jung_E - Trailer (English) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der Klon der Kriegerin Jung_E (Hyun-joo Kim), die wieder für Ordnung sorgen soll. Die ersten bewegten Bilder erinnern sehr an Ghost in the Shell und lassen eine stylishes wie actiongeladenes Sci-Fi-Abenteuer erwarten. Spannend ist außerdem der Regisseur und Drehbuchautor des Films: Sang-ho Yeon begeisterte bereits mit seinem Zombie-Kracher Train to Busan.

Jung_E: Gedächtnis des Krieges erscheint am 20. Januar 2023 bei Netflix.

Werdet ihr euch Jung_E bei Netflix anschauen?