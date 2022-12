Im Januar erstmals bei Netflix: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre, Vikings-Nachschub und das Comeback einer großartigen Sitcom

Das Netflix-Abo lohnt sich im Januar 2023 vor allem wegen eines Sci-Fi-Blockbusters, der bei seinem Kinostart unter die Räder kam. Das sind die Film- und Serienhighlights des Monats.

Das neue Jahr startet bei Netflix mit wenigen, aber handverlesenen Highlights. Die ganz großen Originalfilme- und Serien starten bereits im Dezember; etwa Emily in Paris 3, das The Witcher-Spin-off Blood Origin oder das Knives Out-Sequel Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Die Neuzugänge im Januar 2023 können sich dennoch sehen lassen, allen voran Tenet. Der Sci-Fi-Blockbuster von Christopher Nolan startete 2020 mitten in der Pandemie und fiel ihr wirtschaftlich zum Opfer. Zweieinhalb Jahre später könnt ihr den actionreichen und hochkomplexen Zeitreise-Thriller erstmals bei Netflix bewundern.

Schaut den Trailer zu Tenet

Tenet - Trailer (Deutsch) HD

Unbedingt im Blick haben solltet ihr auch Nicolas Winding Refns Serie Copenhagen Cowboy, die 2. Staffel des Vikings-Spin-offs Valhalla und die Fortsetzung der erfolgreichen Family-Comedy Ginny & Georgia. Was wir von der Die wilden Siebziger-Fortsetzung Die wilden Neunziger! halten sollen, wissen wir noch nicht so recht.

Die Film-Highlights im Januar bei Netflix

Die Serienhighlights im Januar bei Netflix

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Netflix, Amazon und Co. brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.