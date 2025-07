Erstmals bei Netflix: Einer der größten deutschen Fantasy-Filme der letzten Jahre

Netflix schnappt sich einen deutschen Fantasy-Film, der erst letztes Jahr ins Kino kam und einen Beststeller verfilmte. Insgesamt sollen mindestens drei Teile entstehen.

Das fantastische Genre hat bei Netflix viele Fans, auch in Deutschland, und so hat der Streamer sich jetzt einen der größten deutschen Fantasy-Filme der letzten Jahre ins Programm geholt: Woodwalkers verfilmt den ersten Teil einer enorm erfolgreichen Buchreihe und kann ab sofort gestreamt werden.

Fantasy-Abenteuer Woodwalkers ab heute bei Netflix

Worum geht es in dem Fantasy-Abenteuer bei Netflix? In Woodwalkers ist Carag (Emile Chérif) ein Wandler. Das bedeutet, er kann zwischen zwei Gestalten wechseln: einem Menschenjungen und einem Puma. Um diese Gabe besser kontrollieren zu lernen, kommt er an eine Schule für Gestaltwandler in den amerikanischen Rocky Mountains – die Clearwater High von Rektorin Lissa Clearwater (Martina Gedeck).

Mit neuen Rivalen wie Wolf-Wandler Jeffrey und Freundschaften wie den Bison-Jungen (Johan von Ehrlich) Brandon und dem Rothörnchen-Mädchen Holly (Lilli Falk) wird es da so schnell nicht langweilig. Nur, was der geheimnisvolle Andrew Milling (Oliver Masucci) von ihm will, kann Carag nicht richtig einschätzen. Muss er sich wirklich bei den Fleisch- und Pflanzenfressern auf eine Seite stellen?

Jetzt bei Netflix: Schaut hier den Trailer zu Woodwalkers

Die Woodwalkers-Romanreihe der deutschen Autorin Katja Brandis ist seit Jahren ein absoluter Bestseller der Kinderliteratur und kommt mittlerweile auf 20 Bände (wobei fünf die erste Hauptreihe ausmachen). Obwohl Parallelen wie ein magisches Internat, ein Hauptfiguren-Trio und versteckte Bösewichte es als "deutsches Harry Potter" in Stellung brachten, verriet die Schriftstellerin uns letztes Jahr im Interview, dass sie ihre Geschichte erst nachträglich in einer Schule ansiedelte.

Auch wenn das deutsche Fantasy-Abenteuer von Regisseur Damian John Harper in den amerikanischen Rocky Mountains spielt, wurde Woodwalkers im Harz mit echtem Puma gedreht. Weitere Fortsetzungen sind in Produktion, um die geplante Trilogie zu komplettieren.

Woodwalkers 2 und 3 haben schon Startdaten

Der Trailer zu Woodwalkers 2 führte letzten Monat erst in die Fantasy-Fortsetzung der Wandler:innen ein. Teil 2 startet in Deutschland am 29. Januar 2026 in den Kinos. Woodwalkers 3 soll am 28. Januar 2027 folgen.

