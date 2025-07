Die besten Serien 2025: Das sind die bisher 10 größten Highlights bei Netflix, Amazon Prime & Co.

Welche Serien solltet ihr 2025 keinesfalls verpassen? Wir haben die größten Serien-Highlights gewählt, die es dieses Jahr schon bei Netflix, Amazon, Disney+ & Co. zu sehen gab.

Ein halbes Jahr voll spannender Serien liegt bereits hinter uns. Eine Netflix-Miniserie wurde zum überraschenden Mega-Hit, Marvel zeigte sich von seiner brutalsten Seite und ein Star Wars-Meisterwerk übertraf sämtliche Erwartungen. Das sind aber nur einige Höhepunkte, die es in den vergangenen Monaten unter den endlosen Neustarts der Streaming-Dienste zu entdecken gab.

Die ersten 15 Highlights unserer Halbjahres-Rückschau haben wir bereits letzte Woche vorgestellt. In der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber widmen wir uns nun 10 weiteren Top-Titeln, die es in der ersten Jahreshälfte 2025 bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken gab.



Im Podcast: Die 10 bisher größten Serien-Highlights 2025

Für unser Zwischenfazit des Serienjahres 2025 haben wir aus persönlichen Geheimtipps, der Top 10 des Moviepilot-Teams und den von der Moviepilot-Community bestbewerteten Neuheiten eine Mischung aus fantastischen Serien-Empfehlungen zusammengestellt.

Von spannenden Gangster-Konflikten und brillanter Science-Fiction über niederschmetternden Endzeit-Horror und dem Pflichtprogramm für Mystery-Fans ist für jeden Geschmack etwas dabei. Folgende 10 Serien stellen wir euch im zweiten Teil des Rückblicks vor:

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

