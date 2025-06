Große Fantasy-Reihe aus Deutschland geht weiter: Trailer zu Teil 2 verwandelt wieder Menschen in Tiere

Ein deutsches Fantasy-Literaturphänomen wurde letztes Jahr mit einem ersten Film adaptiert und präsentiert nun den Teaser-Trailer zur magischen Fortsetzung.

Woodwalkers ist ein deutsches Fantasy-Phänomen. Letztes Jahr erhielt die Jugendbuchreihe von Katja Brandis ihre erste Verfilmung. Das Abenteuer Woodwalkers war aber nur der erste Teil einer geplanten Trilogie. Ab sofort gibt es einen ersten Teaser zum Sequel Woodwalkers 2, in dem der junge Puma-Wandler Carag (Emile Chérif) sich an seiner Schule neuen Herausforderungen stellen muss.

Schaut hier den Trailer zu Woodwalkers 2

Woodwalkers 2 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Trailer zu Woodwalkers 2 führt in die Fantasy-Welt der Wandler zurück

Ob Woodwalkers mit einem Freundes-Trio, einem magischen Internat und einem bedrohlichen Bösewicht nun wirklich das deutsche Harry Potter oder doch etwas ganz anderes ist, darf jeder selbst entscheiden. Fest steht, dass Carags (Emile Chérif) Abenteuer noch lange nicht zu Ende sind.

Der Junge, der sich in einen Puma verwandeln kann, hat an der Clearwater High von Schulleiterin Lissa Clearwater (Martina Gedeck) in den amerikanischen Rocky Mountains endlich einen Platz gefunden, wo er hingehört. Freundschaften zu anderen Kindern wie Rothörnchen-Wandlerin Holly (Lilli Falk) und Bison-Wandler Brandon (Johan von Ehrlich) geben ihm Halt. Mit seinem ehemaligen Mentor Andrew Milling (Oliver Masucci) hat Carag sich aber auch einen mächtigen Feind gemacht. Darauf baut Woodwalkers 2 als Fantasy-Sequel auf.

In Deutschland lockte Teil 1 laut Blickpunkt Film 760.000 Besucher:innen ins Kino und spielte über 6 Millionen Euro ein. Wenn sich Woodwalkers 2 an das zweite Buch der Vorlagenreihe hält, wird die Fantasy-Fortsetzung den Roman Gefährliche Freundschaft * verfilmen, in dem Carag sich Tikaani (Olivia Sinclair) aus dem gegnerischen Wolfsrudel von Rivale Jeffrey (Emil Bloch) annähert. Neu zum Cast stoßen unter anderem Moritz Bleibtreu, David Schütter sowie Tom Schilling als Mr. Crump.

In Moviepilots Interview mit Katja Brandis erklärte die Erfolgsautorin, dass wohl alle sechs Bände der Woodwalkers-Romanreihe in der geplanten Filmtrilogie verfilmt würden, wobei einige Ereignisse, wie der Schüleraustausch nach Costa Rica, dabei allerdings wegfallen müssten.

Wann startet der Fantasy-Film Woodwalkers 2 im Kino?

Woodwalkers 2 wird am 29. Januar 2026 in den deutschen Kinos starten. Fast genau ein Jahr später, am 28. Januar 2027, kommt dann Woodwalkers 3. Nachdem der erste Teil von Damian John Harper inszeniert wurde, übernimmt bei der Fortsetzung Sven Unterwaldt Jr. die Regie, der schon die jüngsten Filme der Fantasy-Reihe Die Schule der magischen Tiere ins Kino gebracht hat.

Noch mehr Fantasy im Podcast: Die kommenden Highlights bei Netflix & Co.

Mit einer Neuverfilmung von Die Chroniken von Narnia unter der Regie von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig bereitet Netflix ein gewaltiges Fantasy-Projekt vor. Wir stellen euch die geplante Film-Reihe des Streamers vor, die einiges anders macht als vorige Adaptionen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über Netflix’ Narnia hinaus sind außerdem weitere große Fantasy-Verfilmungen in der Mache, vor allem Serien. Wir geben einen Genre-Ausblick auf kommende Highlights wie Amazons Fourth Wing oder The Talisman von den Stranger Things-Schöpfern.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.