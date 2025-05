Erstmals im Streaming-Abo: Ein unglaublicher Rache-Trip, der John Wick alt aussehen lässt

Bei Sky streamt endlich ein Kleinod des Rache-Kinos, mit dem ihr so garantiert nicht gerechnet habt. Mit einer Protagonistin, die so einige Legenden alt aussehen lässt.

Rache-Kino mit fitten Action-Darsteller:innen kann doch jeder. Zackig die Waffen ziehen, krasse Schießereien, blitzschnelle Reflexe – haben wir alles schon tausendmal gesehen. Wie wäre es mal mit einer ganz neuen Protagonistin? Nicht die nächste James Bond oder John Wick, sondern auf einem ganz anderen Level? Mit besserem fahrbarem Untersatz und viel besserer Motivation?

All das bietet Thelma - Rache war nie süßer. Hier geht es nicht um die Rettung der ganzen Welt oder die Rache eines hitzköpfigen Jungspunds. Hier geht es um Gerechtigkeit für die wunderbarste Rentnerin der aktuellen Kinogeschichte. Aber lasst euch davon nicht täuschen: Thelma hat trotz alternder Heldin eine ganze Menge Spaß im Gepäck – den ihr ab sofort bei Sky erleben könnt.

In Thelma muss die titelgebende Protagonistin ganz allein für Gerechtigkeit kämpfen

Thelma (June Squibb) lebt inzwischen allein in ihrer Wohnung. Ihren Mann hat sie vor einer Weile verloren, der Rest ihrer Familie kommt regelmäßig zu Besuch. Vor allem ihr verpeilter, aber liebevoller Enkel Daniel (Fred Hechinger) nimmt sich möglichst viel Zeit für seine Oma. Die versucht nach wie vor, so fit und unabhängig wie möglich zu bleiben.

Doch dann erhält sie eines Tages einen Anruf von einem völlig aufgelösten Daniel. Er habe Mist gebaut, sei im Gefängnis und müsse sich freikaufen. 10.000 Dollar bräuchte er für die Kaution, schluchzt er. Thelma kann nicht anders, als ihrem Enkel zu helfen. Sie mobilisiert das Geld und verschickt es wie angegeben. Leider ist sie damit einem Betrüger aufgesessen.

Während Thelmas Familie über diesen Vorfall beschließt, sie müsse ins Heim, will sie nur eins: Rache und ihr Geld zurück. Auf eigene Faust zieht sie los, die Betrüger zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Dafür spannt sie Ben (Richard Roundtree) und dessen Scooter ein. Eine Odyssee durch ihre Heimatstadt beginnt.

Thelma ist eine fantastische Rache-Odyssee – aber mit ganz viel Humor und Herz

Schnell ist klar: Mit Thelma ist nicht zu spaßen. Sie lässt eine so bösartige Masche nicht auf sich sitzen. Thelma beginnt ihr eigenes John Wick-Kapitel – nur etwas anders, als wir es von kugeldurchsiebten und blutgetränkten Rachegeschichten erwarten. Allein schon aufgrund des Alters unserer Protagonist:innen geht es nicht so heiß her wie mit einem jungen Wilden wie dem guten John. Eine alte Frau ist schließlich kein D-Zug.

Dafür begegnet Thelma ihren ganz eigenen Hindernissen, die es auf kreative, oft urkomische und clevere Weise zu überwinden gilt. Der Film steckt voller genialer und unkonventioneller Ideen. Dabei werden eure Lachmuskeln ebenso sehr strapaziert wie eure Tränendrüsen.

Auf der einen Seite ist Thelma eine charmante Komödie voller Hommagen an große Action-Legenden. Auf der anderen nimmt sich der Film Zeit, zutiefst menschliche Themen zu besprechen. Wie ist es, im Alter seine Unabhängigkeit einzubüßen? Nicht ernst genommen zu werden? Die letzte geliebte Person zu Grabe zu tragen? Thelma steckt voller Humor, Herz und Wahrheit – wie eine Tasse Tee mit Oma.

Wer die großartige Anti-John-Wick-Thelma live miterleben will, kann das ab sofort im Streaming-Abo bei Sky.



*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.