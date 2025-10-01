Erstmals im Streaming-Abo: Riesige Horror-Überraschung, die gleichzeitig einer der besten Filme des Jahres ist

Selten erkämpft sich ein origineller Horrorfilm einen Status als Blockbuster und noch dazu Kritiker:inen-Liebling. Doch dieser Film bei WOW schaffte beides – aus gutem Grund.

Als Blood & Sinners in den Kinos startete, rechnete wohl kaum jemand damit, dass der Film sich zum riesigen kritischen und finanziellen Erfolg mausern würde. Schon innerhalb der ersten paar Tage knackte er einige finanzielle Meilensteine – für einen Genre-Film ohne Franchise oder bekannte Vorlage dahinter außergewöhnlich.

Der Erfolg dieses Überraschungshits ist nicht nur absolut erinnerungswürdigen Schauspielleistungen von Michael B. Jordan, Miles Caton und Wunmi Mosaku geschuldet. Dahinter steckt wesentlich mehr. Blood & Sinners ist nicht nur ein Horror-Hit, er gehört zu den besten Filmen des Jahres. Ab sofort könnt ihr euch im Streaming-Abo bei WOW davon überzeugen.

In Blood & Sinners wird ein Abend voller Musik und Tanz zum absoluten Albtraum

Die als "Smoke" und "Stack" bekannt gewordenen Zwillingsbrüder Elijah und Elias Moore (Jordan) kehren nach ihrer Zeit bei der Army und längerem Aufenthalt in Chicago zurück in ihre Heimat. Wir schreiben das Jahr 1932 und die Bewohner:innen von Clarksdale, Mississippi, reagieren mit gemischten Gefühlen auf das Erscheinen der Moore-Brüder.

Die beiden wollen hier ihr eigenes Business aufziehen – ein Juke Joint als Treffpunkt für die Mitglieder der Schwarzen Community vor Ort. Dafür kaufen sie das alte Sägewerk und engagieren für den ersten Abend die besten Blues-Musiker:innen der Gegend, darunter auch ihr begnadeter Cousin Sammie (Caton).

Der Abend fängt gut an, alle feiern gemeinsam, tanzen, singen, sprühen vor Lebensfreude. Doch die beinahe überirdisch gute Musik in der Bar zieht etwas an, das ebenso böse wie gefährlich ist. Bald wird das Sägewerk belagert von Kreaturen, die es auf das Leben der Anwesenden abgesehen haben – und auf Sammies Talent.

Blood & Sinners bei WOW ist auf so vielen Ebenen ein absolutes Meisterstück

Horrorfans und Liebhaber:innen von düsteren Fantasy-Geschichten leben wahrlich in einem goldenen Zeitalter voller einzigartiger Ansätze und Neuinterpretationen. So bunt und spannend war das Genre schon lange nicht mehr, und Ryan Coogler reiht sich jetzt neben Jordan Peele ein in die Liga der Regisseure, die alten Motiven einen extrem cleveren, neuen Anstrich verpassen.

Blood & Sinners nimmt sich ein Horror-Monster zur Brust, das zum absoluten Urgestein der Gruselliteratur gehört. Doch die Linse, durch die dessen Mythologie hier betrachtet wird, ist eine völlig neue. Ach was, die Mythologie selbst wird neu definiert, aktualisiert, wird zur Metapher für alte und neue Themen, zur Satire und zur Vermittlung einer Subkultur, in die wir selten so tiefe Einblicke erhalten haben.

Dabei greift ein irrsinnig klug geschriebenes Drehbuch mit einer Inszenierung ineinander, die den durchschlagenden Erfolg des Films mehr als rechtfertigt. Blood & Sinners zieht uns hypnotisch in seinen Bann. Die Musik und Bilder schwanken zwischen Fiebertraum, Melancholie und ekstatischer Schönheit. Eine Sequenz in der Mitte des Films ist visuell schlicht bahnbrechend. So genial kann moderner Horror sein.

Wer mit Blood & Sinners einen der besten Filme des Jahres nachholen möchte, kann das ab sofort im Streaming-Abo bei WOW.

