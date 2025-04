Gefeierter Vampirfilm stößt Minecraft vom Thron und schafft, was seit über 40 Jahren noch kein anderer Film geschafft hat

In den vergangenen Wochen thronte Ein Minecraft Film an der Spitze der Kino-Charts. Nun muss sich die Videospieladaption dem Vampir-Horror Blood & Sinners geschlagen geben.

Mit Ein Minecraft Film hat das Kinojahr seinen ersten Box-Office-Überflieger gefunden. Seit ihrem Start führt die Videospielverfilmung die Kinocharts an. Nach dem Osterwochenende ist jedoch klar: Es gibt einen neuen Spitzenreiter, der selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen hat: Blood & Sinners verwandelt sich in eine Leinwandsensation.

Die Kinocharts nach Ostern: Blood & Sinners schlägt Ein Minecraft Film und schreibt Horror-Filmgeschichte

Der Vampirfilm von Black Panther-Regisseur Ryan Coogler ließ die Prognosen in den USA weit hinter sich und landete mit 45,6 Millionen US-Dollar ein beeindruckendes Debüt, wie Deadline berichtet. Beeindruckend ist das vor allem deswegen, weil wir es hier mit einem Film zu tun haben, der zu keinem etablierten Franchise gehört.

Seit Jordan Peeles Nope, der 2022 ins Kino kam, hat es keinen originären Filmstoff gegeben, der am Startwochenende dermaßen eingeschlagen ist. Zudem kommt Blood & Sinners als Horror-Film in den USA mit einem R-Rating daher, was unserer FSK-16-Freigabe entspricht – eine zusätzliche Hürde für starke Kinozahlen.

Apropos Horror: Blood & Sinners ist der erste Horror-Film, der einen CinemaScore mit dem Wert A erhält. Seit 1979 beschäftigt sich das Marktforschungsunternehmen mit den Publikumsreaktionen in den USA. Horror-Filme haben es in der Regel aber sehr schwer, ein A zu erhalten und landen bestenfalls im B-Bereich.

Selbst gefeierte Horror-Filme wie Get Out, A Quiet Place 2 und Conjuring haben es nur auf einen Wert von A- geschafft. Blood & Sinners hat sich somit einen Rekord in den Geschichtsbüchern gesichert. Bereits im Vorfeld überschlugen sich die Kritiken mit Lob für den ungewöhnlichen Vampirfilm mit Michael B. Jordan in einer Doppelrolle.

Blood & Sinners erzählt eine ungewöhnliche Vampirgeschichte und ist der bisher beste Blockbuster des Jahres

Die Geschichte von Blood & Sinners dreht sich um die Zwillinge Smoke und Stack, die als Soldaten im Ersten Weltkrieg gedient haben und danach in die Unterwelt von Chicago eingestiegen sind. Jetzt kehren sie in ihre Heimat nach Mississippi zurück und wollen eine Juke-Bar eröffnen. Ehe sie sich versehen, stehen hungrige Vampire vor der Tür.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie sich Blood & Sinners in den nächsten Tagen an den Kinokassen schlägt. Weltweit kommt der Film bislang auf 61 Millionen US-Dollar. Das Produktionsbudget betrug 90 Millionen US-Dollar. Damit der Film Profit abwirft, muss er laut Branchenberichten mindestens 170 Millionen US-Dollar einspielen.

Blood & Sinners läuft seit dem 17. April 2025 in den deutschen Kinos.