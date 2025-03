"Es gibt noch eine offene Rechnung": 4 Jahre später widmet sich Marvel endlich einem seiner Misserfolge und weckt neue Hoffnungen auf eine mögliche Rückkehr

Im neuen Captain America-Film wurde ein Marvel-Problem aus einem Blockbuster aufgegriffen, über den fast niemand mehr spricht. Jetzt hat sich ein Star zu einer möglichen Rückkehr geäußert.

In den letzten Jahren wurde es fast zu einem kleinen Running Gag, dass im Marvel Cinematic Universe ein großes Story-Element einfach vergessen oder ignoriert wurde. Dabei handelte es sich um das kosmische Wesen Tiamut, das den sogenannten gottgleichen Celestials angehört. Im Marvel-Blockbuster Eternals bedrohte dieser die Menschheit und wurde dann bezwungen, wobei der Rest seines gewaltigen versteinerten Körpers seitdem aus der Erdoberfläche ragte.

Im aktuellen Marvel-Film Captain America 4: Brave New World wurde der Celestial nun direkt adressiert und in die Handlung integriert. Seitdem hat sich auch eine Eternals-Darstellerin geäußert, ob sie in Zukunft nochmal zurückkehren könnte.

Im neuen Captain America-Film wird Eternals wieder in der Story aufgegriffen

In Captain America 4: Brave New World wird der tote Celestial zum umkämpften Konfliktort. Im MCU-Blockbuster erfahren wir, dass daraus Adamantium gewonnen werden kann. Das Metall ist noch härter als das bislang bekannte Vibranium und ruft so den neu gewählten US-Präsidenten Thaddeus Ross (Harrison Ford) auf den Plan.

Da Eternals als Film im MCU nochmal relevant geworden ist, hat sich auch eine Schauspielerin zur Zukunft ihrer Superhelden-Figur geäußert.

Gibt es in Zukunft ein Eternals-Comeback im MCU?

Im Interview mit Comic Book über ihren neuen Film The Actor hat Gemma Chan über ihre Eternals-Rolle Sersi gesprochen. Über einen weiteren Auftritt im MCU ihrer Figur sagte sie:

Man weiß nie. Wir sind oft die Letzten, die es erfahren. Ich weiß es nicht, ich bleibe zuversichtlich. Ich habe das Gefühl, da ist noch eine Rechnung offen und es gibt noch mehr zu erzählen, aber wir werden sehen.

Das Statement von Chan klingt zwar optimistisch, aber auch ziemlich vage. Um Eternals 2 war es zuletzt jedenfalls nicht gut bestellt. Nachdem der MCU-Blockbuster von 2021 finanziell weit hinter den Erwartungen zurückblieb , wurden Pläne für eine Fortsetzung endgültig verworfen.

In einem kommenden Mega-Event wie Avengers 6: Secret Wars könnte trotzdem die geballte Kraft sämtlicher bisheriger Marvel-Held:innen gefragt sein. Vielleicht klingelt Gemma Chans Telefon vor dem Dreh des Blockbusters, der 2027 erscheinen soll, ja doch nochmal ...

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite SensaCine erschienen.