Seit 8 Marvel-Filmen totgeschwiegen: In 8 Tagen löst ein neuer MCU-Blockbuster endlich großes Problem

Seit über drei Jahren spricht im Marvel Cinematic Universe niemand über jenes Problem, das die Größe eines Celestials besitzt. Captain America 4: Brave New World liefert in wenigen Tagen endlich Antworten.

Am 13. Februar 2025 startet mit Captain America 4: Brave New World der erste Kinofilm des Marvel Cinematic Universe in diesem Jahr. Dieser will uns nicht nur mit einem Kampf zwischen Anthony Mackies neuem Captain America und Harrison Ford im Red Hulk-Wahn begeistern, sondern wird auch endlich ein Problem lösen, das MCU-Fans seit mittlerweile acht Filmen beschäftigt: Warum spricht niemand über den aus der Erde ragenden Körper Tiamuts?

Captain America 4 adressiert endlich das Tiamut-Problem im Marvel Cinematic Universe

Wer sich nicht erinnert: Im Jahr 2021 erschien der MCU-Blockbuster Eternals, in dem die seit Jahrtausenden auf der Erde wandelnden Superheld:innen eine gewaltige Katastrophe verhindern mussten. Seit Millionen von Jahren schon wuchs im Inneren der Erde der Celestial Tiamut heran und stand nun kurz vor seiner Geburt, die zeitgleich den gesamten Planeten zerstört hätte.

Celestials sind kosmische und gottgleiche Wesen. Schlussendlich konnten die Eternals die Geburt verhindern – auf halber Strecke. Tiamuts gewaltiger, versteinerter Körper ragt allerdings seitdem aus der Erdoberfläche heraus. Das sollte eigentlich für Schlagzeilen auf der ganzen Welt sorgen, oder?



Leider hat keiner der insgesamt acht MCU-Filme, die nach Eternals erschienen sind, diese Riesenleiche im Ozean adressiert. Einzig die Marvel-Serie She-Hulk: Die Anwältin gab einen Hinweis darauf, dass die Weltbevölkerung von Tiamut Kenntnis genommen hat. Diese Erkenntnis wurde allerdings mit einem leicht zu übersehenden Easter-Egg auf einer gezeigten Website versteckt.

Nach über drei Jahren des Rätselns verspricht Captain America: Brave New World jetzt endlich Antworten, welche geopolitischen Folgen die Celestial-Leiche mit sich bringt. Die lange Wartezeit scheint sich gelohnt zu haben, denn im neuen Marvel-Film werden wir erfahren, dass der Tiamut-Fund direkt ein neues Zeitalter des MCUs einläutet.

Tiamut läutet in Captain America: Brave New World eine neue Ära für das MCU ein

Im bereits 4. Captain America-Film wird erstmals Ex-Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) auf der großen Leinwand als Steve Rogers-Ersatz auf der großen Leinwand zu sehen sein. Als frisch gebackener Vibraniumschild-Träger kollidiert der neue Captain America mit dem kürzlich ins Amt gewählten US-Präsidenten Thaddeus Ross (Harrison Ford), der eine internationale Krise abwenden muss.

Wie das Promo-Material zum Film bereits erkennen lässt, dreht sich diese Krise um die Leiche des Celestials Tiamut, aus der ein neuartiges Metall namens Adamantium gewonnen werden kann. Adamantium ist härter, resistenter als Vibranium und könnte die Welt verändern. Kurz und knapp: Jeder will den seltenen Rohstoff für sich beanspruchen – und die US-Regierung will natürlich allen Konkurrenten zuvorkommen.

Nicht nur der Weltwirtschaft der Erde steht mit dem Aufkommen des neuen Rohstoffes ein gewaltiger Umbruch bevor, sondern auch dem Marvel Cinematic Universe selbst. Adamantium ist in der Welt der Marvel-Comics vor allem mit der Geschichte der X-Men verbunden. Captain America: Brave New World könnte also der Vorgeschichte der X-Men sowie eines MCU-eigenen Wolverine (dessen Skelett und Klingen bekanntlich aus Adamantium bestehen) den Weg ebnen. In wenigen Tagen haben wir vielleicht schon eine Antwort.