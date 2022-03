Es gibt nur 3000 Stück: Hochwertige Nachbildung der Iron Man-Maske erinnert an ikonischen Marvel-Moment

Marvel-Fans können aktuell ein exklusives und stark limitiertes Sammlerstück erwerben: die zerstörte Maske von Iron Man aus Avengers: Endgame.

Es war wohl einer der eindrücklichsten Momente aller Avengers-Filme: Iron Man wird beim Kampf gegen Thanos in Avengers 3 schwer verletzt und treibt schließlich in seinem zerstörten Raumschiff durchs All. Seine Maske ist schwer beschädigt. Der erste Trailer zu Avengers 4 zeigte gleich zu Beginn den zerstörten Helm:

© Disney Der Iron Man-Helm im Film

Fans können jetzt eine detaillierte und streng limitierte Replik dieses Helms bei Amazon erwerben *. Wir stellen euch das exklusive Sammlerstück genauer vor und verraten euch, was es so besonders macht.

Limitiert und nummeriert: Das bekommen Marvel-Fans mit dem hochwertigen Iron Man-Modell

© Beast Kingdom Modell des zerstörten Iron Man-Helms

Bei Amazon könnt ihr jetzt die offiziell lizenzierte und auf 3.000 Exemplare limitierte Sammleredition der beschädigten Iron-Man-Maske bestellen. Die Replik ist originalgetreu und detailliert gestaltet, handbemalt und verfügt über eine integrierte Beleuchtung und eine Bodenplatte, auf der sich eine nummerierte Plakette befindet.

Diese Sammleredition stammt von Beast Kingdom, das sich auf das Design und die Herstellung hochwertiger Collectibles aus dem Bereich der Popkultur spezialisiert hat. Alle Produkte von Beast Kingdom verfügen über besondere Merkmale, die die Authentizität der jeweiligen Sammelobjekte garantieren.



Seid euch also gewiss: Mit dieser ganz besonderen Replik holt ihr euch ein Stück Marvel-Geschichte nach Hause. Der Helm wird definitiv zum Kronjuwel jeder Avengers-Sammlung.

Zum zerstörten Iron Man-Helm Amazon Deal

Emotionaler Wert: Wie genau trägt sich die Szene zu, aus der das Iron Man-Modell stammt?

Die Szene, in der wir den zerstörten Helm von Tony Stark alias Iron Man zu Gesicht bekommen, spielt sich zu Beginn von Avengers: Endgame ab. Der Superheld treibt zusammen mit Gamoras Schwester Nebula nach dem verlorenen Kampf gegen Thanos in seinem Raumschiff durchs All.

Nachdem Nebula ihn wieder zusammengeflickt hat, stellt Tony Stark fest, dass der Treibstoff seines Raumschiffs aufgebraucht ist. Er und Nebula haben nur noch wenige Stunden lang Sauerstoff zur Verfügung, weshalb Tony – in dem Glauben, dass sein Tod unmittelbar bevorstehe – für Pep eine letzte Nachricht aufnimmt, die er in seinem beschädigten Helm speichert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.