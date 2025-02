"Es war Dreck": Russell Crowe hasste seine finale Gladiator-Szene so sehr, dass er sie nicht drehen wollte

Die berühmten letzten Worte von Maximus in Gladiator fand Russell Crowe zuerst unerträglich. Sein schauspielerischer Stolz hat ihn schließlich dazu gebracht, die Szene doch zu spielen.

Jeder Gladiator-Fan wird sich immer an die berühmten letzten Worte von Hauptfigur Maximus erinnern. Russell Crowe trägt sie als Hauptdarsteller mit einer epischen Inbrunst vor, die den finalen Moment des Gladiators unvergesslich macht. Am Set herrschte von Crowe aus aber eine ganz andere Stimmung gegenüber dieser Szene. Er hasste die Zeilen im Drehbuch und wollte sie erst gar nicht aufsagen.

Russell Crowe ertrug finale Gladiator-Szene nur durch sein Ego

Im Finale des Action-Blockbusters nimmt Maximus den Helm ab, als er Commodus (Joaquin Phoenix) gegenüber steht, und sagt:

Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators, Marcus Aurelius. Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten.

Wie Cinema Blend erklärt, hasste Crowe diese Drehbuchzeilen aber. In ihrem Buch The Men Who Would Be King: An Almost Epic Tale of Moguls, Movies, and a Company Called DreamWorks schreibt Autorin Nicole LaPorte über die Gladiator-Dreharbeiten:

Crowe war davon überzeugt, dass [die Rede] lächerlich war – übertriebene Prahlerei, die kein Mensch jemals vortragen würde, am allerwenigsten ein muskulöser Killer mit einem Schwert.

Der Star soll die Szene dann durchgezogen und zu Regisseur Ridley Scott danach gesagt haben:

Es war Dreck, aber ich bin der großartigste Schauspieler der Welt und ich kann sogar Dreck gut klingen lassen.

Das nicht gerade kleine Ego des Schauspielers hat also dafür gesorgt, dass eine der ikonischsten Filmszenen der letzten 25 Jahre entstand.

Wo und wie kann man Gladiator streamen?

Das Action-Epos könnt ihr zurzeit bei Netflix, WOW, Joyn und Amazon Prime in der Abo-Flat streamen. Das Sequel Gladiator II aus dem letzten Jahr könnt ihr aktuell nur bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime kaufen oder leihen.