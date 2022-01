Euphoria: So schaffte einer der Stars den Sprung von der Porno-Parodie zur Hit-Serie

Vor der 2. Staffel von Euphoria war Chloe Cherry in der Porno-Parodie von Euphoria zu sehen. Wir erklären die Geschichte der bekannten Porno-Darstellerin, die auch ein Instagram-Star ist.

Seit Anfang des Jahres läuft die 2. Staffel des hochgelobten Teenie-Dramas Euphoria bei Sky Ticket. Der intensive Bilder-, Musik- und Drogenrausch mit Superstar Zendaya in der Hauptrolle schäumt über vor Schauwerten.

Es gibt kaum eine aktuelle Serie mit derart vielen interessanten Gesichtern (die meistens leer in die Zukunft schauen und häufig besprenkelt sind mit mystischem Glitzer). Eins der neuen spannenden Gesichter in Staffel gehört Chloe Cherry. Chloe Cherry war vor ihrer Euphoria-Rolle Porno-Darstellerin und spielte ausgerechnet in einer Euphoria-Porno-Parodie mit.

Wer ist Chloe Cherry und welche Rolle spielt sie in Euphoria Staffel 2?

Chloe Cherry war mehrere Jahre in der US-amerikanischen Porno-Industrie aktiv. Die IMDB listet über 150 Credits als Mainstream-Darstellerin, die bis ins Jahr 2015 zurückgehen. Heute ist Chloe Cherry 24 Jahre alt und hat den Sprung in eine der bekanntesten Serien der Gegenwart hingelegt.

In der HBO-Produktion Euphoria spielt sie die drogenabhängige Faye. Rue lernt lernt sie als Anhängsel von Fez (Angus Cloud) kennen, einem ihrer besten Freunde. Faye ist in allen vier bisher ausgestrahlten Episoden der 2. Staffel zu sehen.

© HBO/Sky Chloe Cherry in Euphoria

Euphoria-Parodie und Instagram-Star: So wurde Chloe Cherry für Euphoria entdeckt

Letzte Woche gab Cherry der Seite Nylon ein langes Interview, in dem sie ihren Werdegang näher beschreibt. Demnach entdeckte Euphoria-Schöpfer Sam Levinson sie bei Instagram. Cherrys Account zählt fast 530.000 Follower . Sie postet dort (jugendfreie) Bilder und Stories aus ihrem Schauspielerinnen-Alltag.

Euphoria passierte, weil der Regisseur mich bei Instagram gefunden hat. Er dachte einfach, ich sei witzig. Dann hat mit eine Casting-Agentur ein Vorsprechen angeboten, also habe ich Bänder und sowas eingesendet. Ich bin zum Vorsprechen gegangen und Sam meinte, 'Oh, ich habe gehofft du bist gut.'



Und was hat es mit der Porno-Parodie von Euphoria auf sich?

Die Porno-Parodie von Euphoria hat mit dem Casting wohl nichts zu tun. Es ist einfach ein witziger Zufall, wie Chloe Cherry sagt.

Meine Freundin und ich, die ebenfalls ein Porno-Star ist, wir sind große Fans der Serie, und dachten, dass die eine Szene [mit Rue und Jules, Hunter Schafer] einfach so schön war.

Es geht wohl um diese Euphoria-Szene. Die Porno-Parodie verlinke ich hier nicht, aber ihr wisst ja, wie Suchmaschinen im Internet funktionieren.

Wie geht es weiter mit Chloe Cherry nach Euphoria Staffel 2?

Wenn man von Pornodarstellerinnen spricht, die eine Karriere abseits der Industrie hinlegen konnten, fällt meistens der Name Sasha Grey. Für Cherry ist jetzt eine ähnliche Entwicklung möglich. Sie hat nach ihren Euphoria-Erfahrungen neue Ambitionen entwickelt und macht sich Hoffnung auf weitere Rollen

Ich hoffe, in die Projekte vieler Leute zu passen. Ich hoffe, dass ich in vielen weiteren Serien und Filmen auftreten kann. Ich denke, dass ich einzigartige Figuren spielen kann. Ich denke, ich kann noch viel mehr machen. [...] Ich glaube, dass ich eine große Bandbreite habe [...] und ehrlich, ich mag es, die härteren Rollen zu spielen.

Euphoria Staffel 2 läuft bei Sky Ticket. Jede Woche kommt eine neue Folge.

