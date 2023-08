"Extrem frustrierend": Sci-Fi-Fortsetzung, auf die wir seit 13 Jahren warten, liegt wieder auf Eis und dem Regisseur reicht es jetzt

Nach 13 Jahren Wartezeit sollte diese Woche die erste Klappe für Tron 3 fallen. Daraus wird aber nichts, wie der Regisseur in einem Instagram-Post schreibt.

2010 wurde die Science-Fiction-Fortsetzung Tron 3 angekündigt, aber ins Kino hat es das Projekt bislang nicht geschafft. Am Montag sollten die Dreharbeiten beginnen. Wegen des anhaltenden Doppelstreiks in Hollywood pausiert der Dreh, bevor er überhaupt starten konnte. In einem Social Media-Post hat sich der Regisseur des Jared-Leto-Films dazu geäußert.

Sci-Fi-Regisseur lässt Frust über Drehstopp raus

Joachim Rønning ist womöglich kein geläufiger Name unter Gelegenheitskinogängern, sammelte mit Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache und Maleficent 2: Mächte der Finsternis aber Erfahrung mit millionenschweren Hollywood-Produktionen. Anlässlich des geplatzten Drehstarts am 14. August schrieb er bei Instagram zunächst über sein Verständnis für die streikenden Gewerkschaften der Schauspielenden und Autor:innen in der US-Filmindustrie. Dann kam er auf Tron: Ares alias Tron 3 zu sprechen:



Heute sollte der erste Tag der Dreharbeiten zu Tron: Ares sein (ein Film über KI und darüber, was es bedeutet, ein Mensch zu sein). Stattdessen sind wir mit über hundertfünfzig entlassenen Mitarbeitern stillgelegt. Die Entlassung ist unbefristet, was die Situation für alle Beteiligten noch schwieriger macht.

Über die Beteiligten des Streiks schrieb Rønning:

Die AMPTP, die SAG-AFTRA und die WGA dürfen den Verhandlungstisch nicht verlassen, bis die Sache erledigt ist. Das ist Hollywood. Wir schließen Geschäfte zum Frühstück ab. Warum haben wir plötzlich alle Zeit der Welt, wenn doch jeder Tag so kostbar ist? Diese Taktik ist extrem frustrierend. Es ist Zeit für Diplomatie, damit wir wieder an die Arbeit gehen können - unter Bedingungen, die für alle fair sind.

Wird Tron 3 jetzt gar nicht mehr gedreht?

Fans der Science-Fiction-Reihe, die 1982 mit Tron Anlauf ins Kino nahm und 2010 mit Tron: Legacy fortgesetzt wurde, können aufatmen. Die Dreharbeiten wurden zwar auf Eis gelegt. Laut vertraulichen Quellen der Branchenseite Deadline hat Disney das Projekt aber nicht aufgegeben. Tron: Ares wurde nur pausiert, bis der Streik beendet wird.

Warum der Tron 3-Regisseur dafür kritisiert wird

Die Frustration von Joachim Rønning ist nachvollziehbar, seine Äußerungen ernten jedoch Kritik von Kolleg:innen. So schreibt Fernsehlegende und Writers Guild-Mitglied David Simon (The Wire) bei Twitter mit Verweis auf Rønnings Regie-Gewerkschaft:

Bitte nicht versuchen, beide Seiten gleichzusetzen, DGA-Kollege. Nur eine Seite hat im April die Arme verschränkt, nichts angeboten und dann abgelehnt, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um auch nur ein Wort mit uns zu sprechen, bis sie auch die Schauspielenden verloren hatten. Es tut mir leid, dass Sie und Ihre Produktion genauso sehr leiden wie der Rest der Branche.

Disney Tron: Legacy

Rønnings Statement kann als mindestens unglücklich formuliert bezeichnet werden. In seinen Aussagen legt er die Verantwortung für die Länge der Streiks zu gleichen Teilen auf die Schultern der Studios und Streaming-Dienste (AMPTP) sowie der Autoren- und Schauspieler-Gewerkschaften (WGA und SAG-AFTRA).

Warum die Streiks so lange dauern

Rønning spricht damit milliardenschweren Konzernen wie Disney, Netflix oder Warner Bros. Discovery dieselbe Verantwortung zu wie den Kreativen, die zu großen Teilen im Mindestlohnbereich arbeiten und eine faire Entlohnung verlangen. Zum anderen hat sich die AMPTP monatelang geweigert, neue Vorschläge an die Autorengewerkschaft WGA heranzutragen.

Erst seit letzter Woche gibt es Bewegung vonseiten der Studio-Vertretung. Disney und Netflix drängen angeblich auf ein Ende des Streiks, wie Bloomberg meldete. Ein neues Angebot wurde ausgearbeitet und vergangene Nacht gab es ein Treffen von AMPTP und WGA (via The Wrap ). Über die Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden.

Der Streik der WGA läuft seit dem 2. Mai 2023. Die Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA hat ihre Mitglieder am 14. Juli dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Seitdem stehen die meisten Produktionen in der US-Filmindustrie still.

Tron: Ares hat noch keinen Starttermin. Zur Besetzung gehören Jared Leto (Morbius), Evan Peters (Dahmer) und Jodie Turner-Smith (After Yang).