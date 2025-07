Falsche Antwort bei Gefragt - Gejagt lässt Alexander Bommes fassungslos zurück: "Das schockt mich jetzt"

Alexander Bommes schlägt sich bei Gefragt - Gejagt gerne auf die Seite der Kandidat:innen und rät auch hin und wieder mal mit. Diesmal ist er vom Ausgang der Frage so überrascht, dass er es gar nicht glauben kann.

Das hat selbst Alexander Bommes nicht kommen sehen: Am 17. Juni wurde bei Gefragt - Gejagt eine Frage gestellt, die nicht hätte einfacher sein können. Die Antwort war jedoch eine andere als gedacht, weshalb Bommes verständlicherweise sehr überrascht dreinschaute.



Gefragt - Gejagt-Kandidat bekam anscheinend einfache Frage

Reinhold startete mit 2.500 Euro aus der Schnellraterunde in das Duell mit der Jägerin Annegret Schenkel. Als sie ihm das Angebot von 20.000 Euro machte, konnte er nicht widerstehen und nahm die Risikovariante.



Im Laufe des Duells kam es zu einer Frage, die einfacher nicht scheinen konnte – das dachte zumindest Bommes. Die Frage: "Eine Terrine ist eine Schüssel mit Deckel – und in der Küchensprache auch die Bezeichnung für welche Speise?" Auflauf ohne Käse (A), Suppe ohne Einlage (B) und Pastete ohne Teig (C) standen zur Auswahl.



Bommes kann falsche Antwort nicht fassen: "Ist das ein Fehler hier?"

Der Kandidat war sich sicher, dass Antwort B, die Suppe ohne Einlage, richtig sein müsste. Auch Bommes zeigte sich überzeugt, dass dies die richtige Antwort ist. Doch es kam plötzlich anders, denn Antwort C, die Pastete ohne Teig, war die richtige Antwort – was die Jägerin auch wusste. "Was? Das schockt mich jetzt! Ich dachte, das wäre eine superleichte Frage für zwischendurch", so der Moderator.

Die Verwunderung ist nachvollziehbar, denn er vermutete hinter dem Begriff "Terrine", dass damit eine Suppe gemeint sein musste. Schließlich haben Unternehmen wie Maggi mit der "5-Minuten-Terrine" eine schwer zu leugnende Assoziation geschaffen. Bommes war nach wie vor fassungslos: "Ist das ein Fehler hier?" Kandidat Reinhold konnte sich jedenfalls die 20.000 Euro nicht für das Finale sichern und verlor gegen die Jägerin.



So könnt ihr Gefragt - Gejagt schauen

Gefragt - Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst haben sollte, kann sie jederzeit on demand in der ARD-Mediathek nachholen. Dort sind die Episoden für einen Monat verfügbar.