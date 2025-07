"Ich war besessen von ihm": Wie Stefan Raab Knossis Leben veränderte

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi, ist einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands. Er erzählt aus erster Hand, wie er zum Erfolg kam und warum Stefan Raab eine wichtige Rolle in seinem Leben einnahm.

Jens Knossalla ist mittlerweile mehr als nur ein Twitch-Streamer. Er war schon in unzähligen TV-Shows am Start, hat aber auch als Musiker mit vereinzelten Songs Charterfolge gefeiert. Nun verriet er der Bild-Zeitung , wie er es zum Erfolg geschafft hat, wie sehr ihn seine Mutter unterstützt hat und wie wichtig Stefan Raab für seinen Lebensweg war.



Knossis großer Einfluss: "Mama hat mich alles machen lassen"

Den größten Einfluss auf Knossi hatte ganz klar seine Mutter, wenn auch nicht immer im positiven Sinne. Er kann sich noch daran erinnern, wie er mit sechs Jahren mit seiner Mutter einen Film mit dem Kinderstar Heintje geschaut hat. Sie fragte aus dem Nichts: "Warum kannst du nicht so sein wie er?" Knossi war wegen der Aussage total überrascht, sodass er sie bis heute nicht vergessen hat.



Seine Mutter habe ihn aber in allen Belangen unterstützt, egal was er tat. "Mama hat mich alles machen lassen", verrät der Entertainer. Er solle nur einen Schulabschluss machen und einer Ausbildung nachgehen, damit er noch eine Absicherung hat, falls sein Plan als Entertainer schiefgehen würde. Knossi hat tatsächlich eine Ausbildung als Bürokaufmann absolviert.

Knossis Vorbild: "Wollte diese Art von Fernsehen machen wie Raab"

Doch für Knossi war das Fernsehen der 90er und 2000er Jahre besonders wichtig. Neben Harald Juhnke war vor allem TV-Titan Stefan Raab sein Vorbild. So offenbarte er der Bild:



Vollkommen um mich geschehen war es, als ich die erste Folge von Stefan Raabs neuer Show TV Total sah. Das war 1999, ich war 13, und seitdem wollte ich genau diese Art von Fernsehen machen wie Raab. Ich war besessen von ihm, er wurde zu meinem Idol.

Er wollte daraufhin unbedingt ins Fernsehen und nahm jeden Komparsenjob an, den er finden konnte. Er schrieb sogar "andauernd" an Raab, denn er wollte auch seine eigene Late-Night-Show haben. 2020 bekam er dann einen Anruf von Raab. "Jetzt ist es so weit. Komm vorbei, wir machen zusammen die Show Täglich frisch geröstet", wurde Knossi mitgeteilt. Er übernahm die Moderation der zweiten Staffel der von Raab produzierten Show. Beide sind bis heute befreundet.

Knossis Leidenschaft fürs Fernsehen ist bis heute nicht erloschen

Knossi hat mittlerweile als Entertainer alles erreicht, doch seine Leidenschaft ist immer noch das Fernsehen. "Ich hoffe, Fernsehen stirbt nicht aus", erklärt der Entertainer und freut sich, dass er es geschafft hat, Streaming und Fernsehen miteinander zu verbinden.



Auf eine Nachfrage, ob er noch einen Traum habe, an dem er festhalte, antwortete er, dass er gerne noch in einem Hollywoodfilm mitspielen möchte. "Die Schauspielerei habe ich noch nicht ausgereizt", erklärt Knossi. Er war neben seinen Rollen als Synchronsprecher nur in Kartoffelsalat 3 zu sehen.