"Falsche Schlangen": Nach Reality Queens-Rauswurf will Danni Büchner Rache

Bislang ging es bei Reality Queens noch einigermaßen gesittet zu. Doch das ändert sich mit der neuen Folge: Die ersten Nominierungen stehen an und trafen u.a. Danni Büchner. Doch die verkraftet ihren Rauswurf gar nicht gut.

Für Danni ist es das erste Reality-Format mit ihrer Tochter Joelina zusammen. Doch bevor die beiden sich richtig im Dschungel einleben konnten, wird das Mutter-Tochter-Gespann schon wieder entzweit. Die Goodbye Deutschland-Auswanderin fliegt bei der Nominierung raus – und das wegen ihrer Teamkolleginnen Jasmin Herren und Marlisa.

Danni Büchner fliegt bei Reality Queens raus: "Ich kann darüber nur müde lächeln."

Als Teamkollegin Marlisa gesteht, dass sie sich für Danni entschieden hat, ist die 46-Jährige überrascht. Als sie dann auch noch von Jasmin nominiert wird, ist das Fass voll:

Ich kann darüber nur müde lächeln. Ich habe dir immer gesagt 'Glaub an dich' und jetzt schreibst du meinen Namen auf? Du brauchst nicht sagen, dass du mich magst und dann schreibst du meinen Namen auf. Niemand soll hinterhältig sein.

Marlisa versteht die Welt nicht mehr, denn Danni habe sie ja ebenso nominiert.

RTL Bei der ersten Nominierung bei Reality Queens gibt es Streit zwischen den Kandidatinnen

Reality Queens: Es kommt zum Eklat bei der Nominierung

Doch nicht nur Danni ist außer sich vor Wut. Auch ihre Tochter Joelina kann den Nominierungsgrund der Frauen nicht verstehen. Der fällt nämlich ähnlich aus. "Ich habe mich für Danni entschieden, damit Joelina eine Chance bekommt" und "Ich möchte auch, dass du dich noch zeigst", begründen Marlisa und Jasmin ihre Entscheidung. Für den Reality-Neuling völlig unverständlich:

Man denkt immer, wir sind zu zweit, aber wenn sie raus ist, bin ich doch trotzdem nicht hier. Bin ich unsichtbar? Ich bin doch keine Luft, ich habe doch trotzdem eine Meinung? Ich bin doch trotzdem eine Persönlichkeit.

RTL Joelina versteht Marlisas Entscheidung bei Reality Queens nicht

Ihren Verbleib in der Show kann Joelina also vorerst nicht genießen, denn der Rauswurf ihrer Mutter ist damit besiegelt. Verabschieden möchte sich Danni von ihren ehemaligen Mitstreiterinnen nicht und verweigert ihnen mit den Worten "falsche Schlangen" und "ich hoffe, meine Tochter wird euch allen kräftig in den Arsch treten" eine Umarmung.

Danni muss die Heimreise nicht allein antreten. Auch Franzi wurde von ihren Teammitgliedern rausgeworfen. Für die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin war es eine kurze Reise, denn sie kam gerade erst als Nachrückerin ins Camp.

RTL Franzi zieht als Nachrückerin ins Camp und muss die Show schon wieder verlassen

So kannst du Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel sehen

Neue Folgen der Reality Queens erscheinen jeden Donnerstag wöchentlich auf RTL+. Wenn du das ganze Drama rund um Danni & Co. verpasst hast, kannst du es bei dem Streaming-Dienst jederzeit nachholen.

