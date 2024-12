Fantasy-Abenteuer Alles steht Kopf 2 wird heute bei Disney+ fortgesetzt – aber nicht als Film

Alles steht Kopf 2 hält den Titel für den erfolgreichsten Film des Jahres 2024. Heute geht das Fantasy-Abenteuer als Serie bei Disney+ weiter.

Fast 1,7 Milliarden US-Dollar hat Alles steht Kopf 2 dieses Jahr laut Box Office Mojo in den weltweiten Kinos eingenommen und es sich damit bisher auf dem obersten Treppchen der erfolgreichsten Filme des Jahres gemütlich gemacht. Wer nicht genug von Rileys Achterbahnfahrt der Emotionen bekommt, erhält nur wenige Monate später Nachschlag. Denn das Animations-Abenteuer wird ab sofort mit der Serie Traum Studios auf Disney+ erweitert.

Alles steht Kopf-Serie Traum Studios widmet sich Rileys Träumen

In Traum Studios gibt es ein Wiedersehen mit der 12-jährigen Riley, in der Rund um die Uhr die Emotionen Freude, Ekel, Kummer, Wut und Angst arbeiten. Auch wenn das junge Mädchen die Augen schließt und sich schlafen legt, hört die Arbeit für sie nicht auf. Denn dann kommen die sogenannten Traum Studios zum Einsatz, die dafür sorgen, dass Rileys Unterbewusstsein in einzigartige Träume verarbeitet wird.

In den Traum Studios arbeitet ein ganzes Team an Regisseur:innen Tag für Tag an der Produktion neuer Träume, die sich in allen Genres entfalten können. Genau wie an jedem (Film)-Produktionsset treffen hier jedoch die unterschiedlichsten Persönlichkeiten aufeinander: von der gefeierten Regisseurin Paula Persimmon bis hin zum eingebildeten Tagtraummacher Xeni. Das Emotions-Chaos ist vorprogrammiert.

Zeitlich spielt die Serie zwischen den Geschehnissen aus Alles steht Kopf und Alles steht Kopf 2.

Fantasy-Abenteuer Traum Studios läuft ab sofort auf Disney+

Die Animationsserie Traum Studios umfasst vier Folgen, die alle seit dem 11. Dezember 2024 bei Disney+ im Abo zur Verfügung stehen. Im englischen Original kehren für die Serie Alles steht Kopf-Stars Amy Poehler, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black und Phyllis Smith als Emotionen zurück. Dazu sind unter anderem Paula Pell (Wine Country) und Richard Ayoade (Soul) im Original als Traum-Regisseur:innen zu hören.

Mehr Streaming-Tipps: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.