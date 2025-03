Fantasy-Serie wurde bei Netflix ein Hit – jetzt kommt das 3. (!) Remake zu Disney+

Eine britische Fantasy-Komödie, die schon ein amerikanisches und ein deutsches Remake hat, geht jetzt mit einer französischen Version bei Disney+ an den Start.

Ist die britische Fantasy-Comedy Ghosts das neue The Office? Man könnte bei all den internationalen Interpretationen beinahe den Eindruck bekommen, denn nach dem US-Remake Ghosts mit Rose Mciver und der deutschen Version Ghosts mit Cristina do Rego steht jetzt auch eine französische Fassung an und auch da hört es nicht auf.

Doch während das britische Original hierzulande Netflix erobert, suchen die Geister aus Frankreich demnächst das dortige Disney+ heim.

Ghosts auf Netflix und Disney+: Unterhaltsame Geister erobern die Welt

Die leicht zu kopierende Prämisse ist schnell erklärt: Eine junge Frau erbt ein altes Haus und zieht mit ihrem Partner ein. Das Paar muss aber alsbald feststellen, das es mächtig spukt in der neuen Residenz. Diverse Geister von Leuten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Geschichte des jeweiligen Landes ums Leben gekommen sind, versuchen die menschlichen Eindringlinge wieder loszuwerden. Mit der Zeit lernen die Lebenden und die Toten jedoch, sich miteinander zu arrangieren.

In der deutschen Version zählen ein Neandertaler namens Urs (Jan van Weyde), ein römischer Legionär namens Claudius (Max Griemann) und eine feministische Magd namens Griet (Mltem Kaptan) zu den Geistern. In der französischen Fassung suchen unter anderem ein gallischer Häuptling namens Albos und die Aristokratin Marie Catherine De Merudeaux das Pärchen heim.

Weitere internationale Versionen von Ghosts sind bereits in Arbeit

Doch damit hört der Spuk nicht auf: Auch Australien und Griechenland haben bereits ihre eigenen Versionen von Ghosts angekündigt, was bedeutet, dass es bald fünf internationale Versionen der Serie geben wird. Bis man am globalen Remake-Thron von The Office kratzt, wird es allerdings noch eine Weile dauern, denn die Bürokomödie hat mit Stromberg und Co. schon an die 20 Versionen vorzuweisen.

Unheimlich freuen wird der weltweite Erfolg der Geisterkomödie das britischen Comedy-Kollektiv Them There, das sich hinter dem Format verbirgt. Bekannt wurden die Mitglieder durch die informative wie amüsante Kindersendung Horrible Histories sowie die Puppen-Fantasy-Comedy Yonderland.