Fantasy-Serie stürmt Netflix-Charts: Schon im März kommt das deutsche Remake mit 3 LOL-Stars

Wer die Geister-Sitcom Ghosts bei Netflix entdeckt hat, kann sich auf unerwarteten Fantasy-Nachschub freuen. Schon im März startet ein deutsches Remake des Serien-Hits.

Mit der Netflix-Veröffentlichung der ersten beiden Staffeln hat die Fantasy-Comedy-Serie Ghosts hierzulande zahlreiche neue Fans hinzugewonnen. Die chaotischen Abenteuer einer Gruppe liebenswerter Geister halten sich auch nach fast zwei Wochen weiterhin in den Serien-Top 10 des Streamers. Was viele allerdings nicht wissen: Bereits diesen März kommt ein deutsches Remake der schrägen Spuk-Mischung aus Humor und Herz.

Nach Ghosts bei Netflix kommt die deutsche Serien-Adaption mit LOL-Stars

In Ghosts erbt das Paar Sam (Rose McIver) und Jay (Utkarsh Ambudkar) eine alte Villa auf dem Land und will dies in ein Bed-and-Breakfast verwandeln. Allerdings wimmelt es dort vor Geistern, die Sam nach einer Kopfverletzung sehen und hören kann. Die mitteilungsbedürftigen Toten aus unterschiedlichen Epochen bringen fortan reichlich Chaos in den Alltag der Lebenden.

Streng genommen handelt es sich bei der US-Serie ebenfalls um eine Adaption. Die britische Originalserie Ghosts lief fünf Staffeln lang von 2019 bis 2023 bei BBC One, aber die Geschichte und das Grundkonzept sind gleich. Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Versionen befinden sich aktuell direkt vier weitere Adaptionen in der Mache: eine französische, eine australische, eine griechische und eine deutsche.

Das deutsche Remake hört ebenfalls auf den Namen Ghosts und startet bereits am 7. März 2025 in der ARD Mediathek mit sechs 25-minütigen Episoden. Wer die US-Geister Thor, Pete, Isaac, Hetty, Alberta, Trevor und Flower bereits ins Herz geschlossen hat, kann sich in der deutschen Serienversion neben zahlreichen vertrauten Elementen auch auf einige interessante Änderungen in der Geister-Besetzung freuen.

In der deutschen Ghosts-Serie sind es Emma (Cristina do Rego) und Felix (Benito Bause), die ein geerbtes Herrenhaus in ein Hotel umwandeln wollen. Zu den verstorbenen Mitbewohner:innen gehören in dieser Umsetzung eine Gräfin (Antje Widdra), eine Lehrerin mit Pfeil im Hals (Sina Tkotsch) sowie ein Dichter (Alexander Khuon) und ein hosenloser Versicherungsvertreter (Sebastian Schwarz).

Zur weiteren Geister-Besetzung gehören gleich drei aus der Amazon-Show LOL: Last One Laughing bekannte Comedians: Max Giermann als römischer Legionär, Meltem Kaptan als Magd sowie Jan van Weyde als Neandertaler.

Zum Weiterlesen:

Von Ghosts gibt es schon 4 Staffeln: Wo ihr die Fantasy-Serie streamen könnt

Die US-Version von Ghosts läuft in den USA beim Heimatsender CBS aktuell schon in der 4. Staffel. Hierzulande könnt ihr die bisherigen ersten drei Seasons komplett bei Sky bzw. WOW streamen. Bei Netflix findet ihr hingegen die ersten zwei Kapitel. Das britische Original streamt derzeit leider bei keinem deutschen Anbieter im Abo.