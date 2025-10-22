Fast & Furious 11 steckt in der Krise und Vin Diesel macht jetzt Fans Hoffnung, wie nur er es kann

Fast & Furious-Fans bangen nach neuen Nachrichten um den 11. Teil der Reihe. Vin Diesel dagegen zeigt auf seinem Instagram-Account, dass es überhaupt keinen Grund zur Sorge gibt.

"Haben es gelöst": Ist Fast & Furious 11 jetzt gerettet?

In einem seiner neuesten Instagram-Posts zeigt sich Diesel mit Michael Moses, einem Mann aus der Universal-Chefetage. Moses zeigt sich dabei neben Diesel in einem Golfkart und erklärt: "Ich drifte hier mit Dom Toretto und wir planen alles durch. Wir haben es gelöst."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was genau mit "es" gemeint ist, lässt Moses offen. Letzten Berichten zufolge verweigerte Universal der Produktion von Fast 11 grünes Licht, sofern das Budget nicht auf 200 Millionen begrenzt werde. Womöglich konnten sich die beiden also tatsächlich über einen Ausgabenplan einigen. Außerdem sollen noch immer keine Drehbücher existieren. Auch hier haben Star und Studio-Mitarbeiter vielleicht Fortschritte gemacht.

Aber vielleicht auch nicht. Diesel hat den Ruf, Probleme durch besonders sonnige Kommentare zu beschönigen. An den finanziellen und inhaltlichen Problemen der Produktion hat sich also gegebenenfalls nichts geändert.

In jedem Fall ist Michael Moses nur einer der Universal-Verantwortlichen – allein durch ein Gespräch mit ihm steht keine allumfassende Lösung für Fast 11 zu erwarten. Wie Comic Book erläutert, ist eine komplette Absage des Finales aber unwahrscheinlich. Der Abschluss der Milliarden-Saga verspricht schlicht zu viel Geld.

Wann kommt Fast & Furious 11?

Fast & Furious 11, der im Original Fast X Part 2 heißt, könnte also womöglich bald mit wichtigen Teilen der Produktion beginnen. Sollten, wie zuletzt berichtet, weder Drehbücher noch Cast-Verträge fertig sein, rechnen wir nicht vor Mitte 2027 mit einem Kinostart.