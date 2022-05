Fast & Furious-Krise: So hilflos hat Vin Diesel noch nie gewirkt

Vin Diesel versucht verzweifelt, die Fast & Furious-Krise nach dem Justin Lin-Ausstieg zu kitten. Dabei geht er zu weit. Doch selbst das bringt ihm nichts.

Vin Diesels Verhalten am Filmset soll für den Fast & Furious-Ausstieg von Regisseur Justin Lin verantwortlich sein. Ob das stimmt oder nicht, lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Doch seit seine Reputation so öffentlich unter Beschuss steht, hat der Franchise-Guru die Propaganda-Maschine so richtig angeworfen. Und überschreitet dabei jetzt die Grenzen des guten Geschmacks.

Vin Diesels Fast & Furious-Propaganda macht vor keiner Grenze halt.

Kürzlich schon versuchte Vin Diesel, Fast & Furious-Schadensbegrenzung zu betreiben. Dabei zerrt er langjährige Kollegen oder Franchise-Neuzugänge vor die Smartphone-Kamera und will ein besonders harmonisches Miteinander am Set porträtieren. So geschehen bereits mit Jason Momoa und Nathalie Emmanuel. Aber das war noch gar nichts.

In den letzten drei Tagen hat Diesel entgegen seinem normalen Rhythmus ganze 9 Bilder oder Videos auf Instagram veröffentlicht, die allesamt den starken Zusammenhalt der Fast & Furious-Familie belegen sollen. Mit dabei ist etwa gerne gewählter Kopf-an-Schulter-Content mit Jordana Brewster oder Brie Larson. Eine gemütliche Runde mit Sung Kang, Michelle Rodriguez, Chris 'Ludacris' Bridges, Brewster und Emmanuel vermittelt sogar tatsächlich so etwas wie lockere Solidarität.

Und jetzt ist die wortwörtliche Familie auch dabei. Zwei Bilder zeigen Diesels Schwester Samantha Vincent, die seit Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. Produzentin der Reihe ist. In einem der jüngsten Videos hat Diesels Tochter Pauline einen Auftritt. Und da wird es erst so richtig unheimlich.

Diesels Familie ist gerade am Drehort London eingetroffen. Vater und Tochter schmiegen sich gemütlich aneinander, bis das junge Mädchen verkündet: "Ich habe etwas zu sagen. Ich bin dankbar, dass jetzt alle zusammen sind. Und das ist alles, was mir wichtig ist."

Es wirkt, als spräche Vin Diesel direkt aus dem Mund einer Siebenjährigen. Es ist dieselbe "Wir sind alle eine Familie"-Rhetorik, wie sie der Schauspieler seit Lins Ausstieg besonders dick aufträgt. Eine Litanei von Dankbarkeit und Zusammenhalt, von Brüderschaft und Schwesternschaft und dem Mythos der glückseligen Schicksalsgemeinschaft.

Selbst Vin Diesels größte Geheimwaffe bringt ihm nichts im Fast & Furious-Eklat

Das wirkt umso übergriffiger und grenzüberschreitender, wenn es von einem Kind kommt. Als sollten Paulines große Augen einem sagen: "Mein Vater hat ein Herz aus purem Gold! Er kann niemals dafür verantwortlich sein, wenn langjährige Mitstreiter sich von ihm trennen!"

Aber auch solche Videos sind am Ende zahnlos. Nicht, weil sie keine emotionale Schlagkraft entwickeln. Sondern, weil sie die eigentliche Frage nicht beantworten. Und die ist nicht, ob Diesel gute Absichten hat. Oder ob er über seine Co-Stars wie über Geschwister denkt. Die Frage ist, was er seiner Familie zumutet.

Justin Lin soll gegangen sein, weil Diesel ständig das Drehbuch änderte (via Hollywood Reporter ). Der Schauspieler scheint nicht zu verstehen, warum das unprofessionell und egomanisch gewesen sein mag. Er scheint zu glauben, dass das ewige Wiederkäuen des Familienmythos jede Rücksichtlosigkeit ausgleichen kann. Kann es aber nicht. Nicht mit Instagram-Videos oder frömmelnden Sprüchen. Und nicht mit Grundschulkindern.

