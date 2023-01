Fast & Furious-Konkurrenz mit Herr der Ringe-Star: Erster Trailer zu Gran Turismo zeigt, was die Action-Reihe mit Vin Diesel längst verloren hat

Gran Turismo will Vin Diesels Fast & Furious mit Fokus auf Action-Inszenierung und einem Herr der Ringe-Star die Genre-Krone abjagen. Jetzt gibt es eine erste Sneak Peek.

Rennfahr-Liebhaber und Action-Fans kommen im Kino um die The Fast and the Furious-Reihe nicht herum. Bald schon soll aber die Adaption einer der erfolgreichsten Videospiel-Reihen überhaupt Vin Diesel und Co. den ersten Platz abjagen. Der erste Einblick in Gran Turismo mit Herr der Ringe-Held Orlando Bloom zeigt dem großen Rennfahrer-Franchise seine eigenen Anfänge.

Schaut euch hier die Sneak Peek zu Gran Turismo mit deutschen Untertiteln an:

Gran Turismo - Sneak Peak (Deutsche UT) HD

Gran Turismo wird Fast & Furious mit rasant inszenierter Action gefährlich

Immerhin ist einer der häufigsten Kritikpunkte an Diesels Bolliden-Epos, dass es sich nach mittlerweile neun Teilen weit von seinen Wurzeln entfernt hat. Gran Turismo bleibt allem Anschein nach dagegen ganz beim Kern aller guten Bleifuß-Dramen und inszeniert die Rennen aufwendig mit Drohnenaufnahmen und rasanten Kamerawechseln.

Die Story des Films basiert dabei auf der unglaublichen wahren Geschichte von Jann Mardenborough, der sich durch sein Gran Turismo-Talent tatsächlich als erfolgreicher Rennfahrer qualifizierte.

Wann kommt Gran Turismo in die Kinos?

Ob der Film hält, was die Sneak Peek verspricht, wird sich in nicht allzu langer Zeit herausstellen. Gran Turismo soll am 10. August 2023 ins Kino kommen. Regie führt District 9-Regisseur Neill Blomkamp.

