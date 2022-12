300 Millionen teures Action-Spektakel: Vin Diesel teast mit rührendem Bild den Fast & Furious 10-Trailer

Action-Fans warten gespannt auf den ersten Trailer zu Fast & Furious 10. Vin Diesel verriet jetzt mit einem Set-Bild, wann der Trailer erscheinen soll.

Ein knappes halbes Jahr trennen Action-Fans vom Kinostart. Auf einen ersten Trailer hat die Community bisher allerdings vergeblich gewartet. Das soll bald ein Ende haben. Das verspricht zumindest Franchise-Anführer Vin Diesel mit einem rührenden Bild vom Set.

Fast & Furious 10-Trailer kommt bald: Vin Diesel verrät Zeitraum

Auf Instagram teilte der Action-Star ein Bild mit Co-Star Jordana Brewster. Im Franchise spielt sie Mia, Schwester seiner Figur Dom und Ehefrau von dessen bestem Freund Brian (Paul Walker). Als Veteranin der Reihe und Story-Bindeglied zur Figur des 2013 tragisch verunglückten Walker wird Diesel und Brewster eine besondere Beziehung verbinden.

Mit dem Bild verriet Diesel, in welchem Zeitfenster der erste Fast & Furious 10-Trailer zu erwarten ist. "Bruder und Schwester. Weniger als zwei Monate bis zum Fast X Trailer", so der Schauspieler. Das Warten der Action-Fans wird demnach irgendwann Ende Februar 2023 mit dem Trailer belohnt.

Wann kommt der Action-Blockbuster Fast & Furious 10 ins Kino?

Fast & Furious 10 läuft am 18. Mai 2023 in den deutschen Kinos an. Unter den Franchise-Neulingen wird vor der Kamera unter anderem Jason Momoa zu sehen sein. Regie führte Louis Leterrier (Der unglaubliche Hulk).



