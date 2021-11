Fetter Preisnachlass bei Amazon: Sony 55 Zoll OLED Fernseher mit Top-Bewertungen zum Black Friday günstiger

Bei Amazon gibt es einen brandneuen Sony Bravia 55 Zoll OLED-Fernseher deutlich günstiger als sonst. Schaut euch das Black Friday-Angebot hier an.

Heute Nacht hat der Black Friday bei Amazon offiziell begonnen. Zu den Top-Angeboten für Film- und Serien-Fans gehört ein Sony Bravia 55 Zoll OLED-Fernseher, der in Testberichten richtig gut abschneidet.

Anlässlich des Black Fridays gibt's das Modell 800 Euro günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung.

Top-TV beim Black Friday: Das musst du über den Sony-Fernseher wissen

Bei dem Fernseher handelt es sich um den Sony KE-55A8/P Bravia mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll (139 cm) und OLED-Technik für glasklare Bilder. Der exklusiv bei Amazon erhältliche TV lockt mit einem leistungsstarken Prozessor, Android TV 10 und einem erstaunlich guten Sound. Bei Amazon hat der TV eine Bewertung von 4,8 von 5 und auch Produkttester zeigen sich überzeugt.

Normalerweise kostet der 4K OLED TV aus dem Jahrgang 2021 um die 1.899 Euro. Für den Black Friday wurde der Preis um 800 Euro gesenkt.

© Sony Der Sony Bravia 55 Zoll OLED Fernseher

Aber Achtung: Der Deal ist nur für zwei Tage gültig und endet bereits Freitagnacht.

Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (26. November 2021) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Alle Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 19. November 2021 um 0:00 Uhr bis zum 29. November 2021 um 23:59 Uhr.



Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.

