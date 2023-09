Fire TV Sticks am zweiten (!) Prime Day 2023 günstiger: Die besten Angebote für Amazon-Geräte in der Übersicht

Der zweite Prime Day steht in den Startlöchern und verspricht noch vor dem Black Friday jede Menge Schnäppchen. Vor allem Amazon-Geräte wird es wieder zu Tiefpreisen geben. Wir zeigen euch, wie ihr bei Streaming-Sticks, Smart-Speaker und Co. richtig spart.

Am 10. und 11. Oktober geht der Amazon Prime Day 2023 in die zweite Runde: Die Prime Deal Days * sind für euch die Gelegenheit, schon einen Monat vor dem Black Friday bei Technik, Heimkino, Merch und Games zu sparen. Die größten Rabatte gibt es dabei oft bei den Amazon-Eigenmarken, die von Streaming-Sticks über 4K-TV bis zu E-Book-Reader viele Kategorien abdecken.

Amazon Fire TV Sticks und Streaming-Geräte am Prime Day

Noch wissen wir nicht, wie die Angebote genau aussehen werden, doch wir gehen davon aus, dass die meisten Geräte wieder zu richtig guten Preisen zu haben sein werden. Wir stellen euch die besten Geräte vor und aktualisieren diesen Artikel, sobald die Deals live sind.



Wichtig: Um die Angebote an den Prime Deal Days zu nutzen, benötigt ihr eine Prime-Mitgliedschaft. Wenn ihr noch keine habt, dann könnt ihr ein kostenloses 30-tägiges Probeabo * abschließen.

Fire TV Stick: Der Preis-Leistungs-Stick

Der Fire TV Stick ist der Nummer 1-Bestseller unter den Amazon-Devices und der beliebteste Streaming-Stick überhaupt. Er bietet fast alles, was man für die täglichen Streaming-Bedürfnisse benötigt. Per HDMI mit dem TV verbunden, kann er mit über 1.000 Apps und TV-Sendern aufwarten. Mit seiner Alexa-Sprachsteuerung integriert sich der Fire TV Stick auch mühelos in euer Smart-Home-Set-Up und lässt euch andere Geräte bequem steuern.

Fire TV Stick 4K: Für alle, die einen 4K-Fernseher haben

Wer einen 4K-Fernseher hat, möchte seine Lieblingsfilme und -serien natürlich in der bestmöglichen Qualität erleben. Der Fire TV Stick 4K sorgt mit 4K Ultra HD-Auflösung und Unterstützung für Dolby Vision, HDR und HDR10+ für brillante Bilder. Für richtigen Heimkino-Klang wird das 3D-Audioformat Dolby Atmos unterstützt.

Amazon hat vor kurzem den brandneuen Fire TV Stick 4K vorgestellt. Es ist fraglich, ob die neue Version im Angebot sein wird, doch es lohnt sich durchaus, einen Blick darauf zu werfen. Neu ist ein knapp 30 Prozent schnellerer Prozessor und die Unterstützung für das High-Speed WLAN Wi-Fi 6.

Fire TV Stick 4K Max: Für Enthusiasten und Heimkino-Liebhaber:innen

Der Fire TV Stick 4K Max ist Amazons stärkster Streaming-Stick und kommt bereits mit WiFi 6-Unterstützung. Ein weiteres Feature ist Bild-im-Bild-Live-Video, bei dem ihr zum Beispiel das Bild eurer Hauskamera anzeigen lassen könnt, ohne euren Stream zu unterbrechen.

Auch von Amazons leistungsstärkstem Streaming-Stick gibt es eine neue Version. Der Prozessort ist noch schneller, und der neueste WLAN-Standard WIFI 6E wird unterstützt. So starten eure Apps schneller als ihr Netflix sagen könnt.

Auch Amazons High-End-Streaming-Box Fire TV Cube* könnte dieses Mal wieder im Angebot sein.

Amazon Echo: Die beliebten Smart-Lautsprecher am Prime Day

Amazons schicke Echo-Smart-Speaker sind vielseitig einsetzbar: Ihr könnt damit Musik, Podcasts und Hörbücher abspielen oder per Alexa euer Smart Home steuern.

Echo Dot 5. Gen: Der beliebteste Smart-Speaker von Amazon

Der kugelrunde Echo Dot ist Amazons beliebtester WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher und nimmt erfreulich wenig Platz in der Wohnung weg. Für seine geringen Ausmaße hat er dabei einen durchaus starken Sound.

Echo Pop: Der neueste Amazon-Lautsprecher ist besonders stylisch

Der Echo Pop ist noch kompakter als der Echo Dot und hat trotzdem alle Features, die ihr von seinem größeren Bruder kennt. Besonders erfreulich: Ein Großteil der verwendeten Materialien ist aus nachhaltig gewonnenen Rohstoffen gefertigt.

Echo Show: Smarte Lautsprecher mit Display

Neben den Funktionen der anderen Echo-Lautsprecher könnt ihr mit dem Echo Show dank integriertem Display und Kamera Videoanrufe über die Alexa-App führen oder Fotos anzeigen lassen.

Weitere Amazon-Devices als Deal am Prime Day

Sobald die ersten Angebote auf Kindle, Fire HD Tablet und Co. live gehen, werden wir euch natürlich an dieser Stelle darüber berichten. Auch interessant könnten die Videotürklingeln und Haussicherheit von Ring und Blink sein.

