Deutscher Star spielt Hauptrolle in Amazons großer neuer Fantasyserie: Sie hat mehr Drachen als Game of Thrones

Seit Monaten wird die Besetzung der Fourth Wing-Serie von Amazon Prime Video heiß diskutiert. Jetzt wurden endlich die Hauptdarsteller:innen für Xaden und Violet enthüllt.

Mit Fourth Wing hat Rebecca Yarros 2023 einen Mega-Bestseller geschaffen, der mit seiner Story um eine gefährliche Schule für Drachenreiter:innen und eine heiße Liebesgeschichte vor allem unter Romance- und Fantasyfans große Wellen schlug. Kurz darauf wurde bekannt, dass Amazon Prime Video sich dem Stoff mit einer groß angelegten Serie widmet.

Seitdem hat Fans online vor allem eine Frage beschäftigt: Wer wird die Hauptrollen von Violet Sorrengail und Xaden Riorson in der Fourth Wing-Serie übernehmen? Jetzt haben wir endlich die offizielle Antwort für euch.

Fourth Wing-Serie besetzt den Berliner Emilio Sakraya und Esther McGregor als Xaden und Violet

Wie Variety berichtet, wurde Esther McGregor als Violet Sorrengail besetzt. Wer über ihren Nachnamen stolpert, liegt mit der Vermutung richtg: McGregor ist tatsächlich die Tochter von Ewan McGregor, der unter anderen als Obi-Wan Kenobi in der Star Wars-Prequeltrilogie bekannt wurde. Esther McGregor gab ihr Schauspieldebüt in der Disney+-Serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi an der Seite ihres Vaters und sorgte zuletzt in der Amazon Prime-Serie Solange wir lügen für Aufsehen.

Besonders im deutschsprachigen Raum dürfte die Besetzung für Xaden Riorden jedoch um einiges spannender ausfallen. Denn Emilio Sakraya wird den Geschwadenführer in der Prime-Serie verkörpern. Der in Berlin geborene Sakraya war unter anderem in dem deutschen Biopic Rheingold sowie der Serie 4 Blocks zu sehen, darüber hinaus hat er mit den Netflix-Serien Warrior Nun und One Piece ein paar internationale Einträge in seiner Filmografie vorzusweisen. Unter vielen Fourth Wing-Fans galt Sakraya lange als Favorit für die Rolle.

Fourth Wing wird bei Amazon Prime Video von Meredith Averill (Anne With an E, Locke & Key) als Showrunnerin und ausführende Produzentin begleitet. Darüber hinaus sind auch Autorin Rebecca Yarros sowie Schauspielstar Michael B. Jordan (Blood & Sinners) als ausführende Produzent:innen an Bord. Westworld-Regisseurin Lisa Joy wird mindestens die erste Episode der Serienadaption inszenieren.



Darum geht's im Fantasy-Bestseller Fourth Wing

In Fourth Wing wird die 20-jährige Generalstochter Violet Sorrengail von ihrer Mutter ans Basgiath War College geschickt. Dort wird sie zur Drachenreiterin ausgebildet, doch schaffen es unter den Student:innen nur die Härtesten und Skurpellosesten – und nur die Hälfte überlebt überhaupt. Während sie ihr gnadenloses Training absolviert, legt sie sich mit dem Geschwadenführer Xaden an. Doch natürlich kommt alles ganz anders.

Wann kommt die Fourth Wing-Serie zu Amazon Prime Video?

Bisher hat Amazon Prime Video noch kein offizielles Startdatum für die Fourth Wing-Serie bekanntgegeben. Da die Castings nun enthüllt wurden, dürfte es bald endlich mit der Produktion losgehen. Dennoch müssen wir uns voraussichtlich mindestens bis 2028 gedulden, bis die Serie im Streaming-Abo eintrifft.

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Die Fourth Wing-Reihe, die im englischen Original auch als Empyrean-Reihe und auf Deutsch als Flammengeküsst-Saga bekannt ist, umfasst mittlerweile drei Hauptromane sowie einen Spin-off-Roman. Threshing Day ist erst Ende September 2026 erschienen und erzählt 13 Kurzgeschichten aus der Welt von Fourth Wing. Darüber hinaus plant Yarros aktuell auch einen vierten sowie fünften Teil der Reihe, deren Titel und Erscheinungsdatum noch nicht bekannt sind. Wenn alles gut läuft, gibt es somit noch mehr als genug Stoff für weitere Staffeln.