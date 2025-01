Free TV-Premiere für Du gewinnst hier nicht die Million: Stefan Raabs erster Gast im TV hat es in sich

Stefan Raab ist zurück - wieder einmal. Seine Winterpause neigt sich dem Ende zu und RTL hat sich eine Überraschung ausgedacht: Du gewinnst hier nicht die Million kommt ins Free-TV.

Über einen Monat ist Stefan Raab nun schon in der Winterpause, nachdem er sich mit seiner Show Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli fulminant verabschiedet hat. Doch sein Comeback ist nicht minder fulminant, denn Du gewinnst hier nicht die Million hält im Februar einige Überraschungen bereit.

"Stefan Raab für alle – umsonst": Du gewinnst hier nicht die Million kommt ins Free-TV

Am 12. Februar kehrt Stefan Raab mit seiner Show Du gewinnst hier nicht die Million zurück. "Ab dem 12. Februar heißt es: Stefan Raab für alle - umsonst", sagt RTL-CCO Inga Leschek in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Damit bestätigt sie, dass Raabs Show endlich im linearen Fernsehen landet.



Du gewinnst hier nicht die Million läuft ab sofort jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Die neueste Folge ist aber bereits zwölf Stunden vor der Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar. Für Leschek war dieser Schritt absehbar. Sie betont:



Für alle unsere Inhalte erarbeiten wir vor dem Start einen strategischen Fahrplan. Im Fall von 'Du gewinnst hier nicht die Million' stand von Anfang an fest, dass die Show nach der Startphase auf RTL+ auch zu RTL kommt. Deshalb haben wir immer betont, dass 'DGHNDM' erstmal nur auf RTL+ zu sehen sein wird, das aber nicht für immer so bleiben muss.



Damit steht die Show aber auch in direkter Konkurrenz zu Raabs früherem Benchmark TV total. Was früher eine indirekte Konkurrenz durch die zeitgleiche Ausstrahlung im Stream war, ist diesmal eine direkte TV-Konkurrenz.

Raabs erster Free-TV-Gast: Robert Habeck

Zum Start der Free-TV-Premiere von Du gewinnst hier nicht die Million steht Stefan Raab ein echter Stargast zur Seite: Der amtierende Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat von Bündnis 90/Die Grünen Robert Habeck - und das 11 Tage vor der nächsten Bundestagswahl.



Für die Raab-Fans wird die Woche rund um das Comeback von Du gewinnst hier nicht die Million zu einem wahren Fest. Denn zwei Tage später beginnt der ESC-Vorentscheid, an dem Stefan Raab maßgeblich beteiligt ist. Der Vorentscheid wird am 14. Februar, 15. Februar und 22. Februar auf RTL ausgestrahlt. Das Finale findet am 1. März in der ARD statt.



Außerdem wird es im Frühjahr eine neue Folge von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli geben. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.