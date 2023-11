Frühstart beim Black Friday: Rabattschlacht bei MediaMarkt lockt ab sofort mit diversen Top-Deals

Obwohl der Black Friday offiziell noch gar nicht begonnen hat, legt MediaMarkt schon einige Stunden früher mit diversen Top-Deals vor. Wir fassen alle Infos und einige Highlight-Angebote für euch zusammen.

Es ist wieder so weit: Am 24. November 2023 beginnt mit dem Black Friday die größte Rabattschlacht des Jahres. MediaMarkt bietet seine Top-Angebote aber schon ein paar Stunden früher an, sodass ihr ab sofort auf Schnäppchenjagd gehen könnt.



Insbesondere im Entertainment-Segment sind einige echte Kracher-Deals dabei, die wir euch weiter unten zusammengefasst haben. Außerdem verraten wir euch alles Wissenswerte rund um den Black Friday bei MediaMarkt.

Schnäppchenjagd bei MediaMarkt: Black Friday hat begonnen Deal Zum Deal

Konsolen, Fernseher und mehr: Top-Deals zum Black Friday bei MediaMarkt

Was sind die Highligh-Deals beim Black Friday von MediaMarkt? Neben diversen Fernsehern, Bluetooth-Speakern und Soundbars bekommt ihr unter anderem auch Spielekonsolen derzeit deutlich reduziert.



Beispielsweise bekommt ihr die Nintendo Switch OLED im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe für günstige 329 Euro *. Filmfans, die für optimalen Klang im Heimkino sorgen wollen, kommen mit der Bose Smart 900 Soundbar auf ihre Kosten, die euch zum Preis von gerade einmal 599 Euro * echten Dolby-Atmos-Klang bietet. Dieselben Deals gibt es übrigens auch bei Saturn .



Außerdem gibt es noch folgende Top-Angebote:

Wie lange gelten die Angebote bei MediaMarkt? Alle Deals, die der Online-Händler im Rahmen des Black Friday zur Verfügung stellt, gelten ab dem 23. November 2023 um 20:00 Uhr bis zum 27. November 2023 um 8:59 Uhr.

Habt ihr ein Auge auf ein bestimmtes Angebot geworfen, solltet ihr euch aber beeilen. Da einige Produkte nur in begrenzter Stückzahl zur Verfügung stehen, können einzelne Deals schnell ausverkauft sein.

Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Habt ihr ein Angebot entdeckt, das euch interessiert, prüft per Preischeck, ob es sich wirklich um einen lohnenswerten Deal handelt. Beachtet ihr diese Grundregel, steht einer erfolgreichen Schnäppchenjagd nichts im Weg.

* Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.