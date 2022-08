Fürchterlicher Sci-Fi-Flop mit Ryan Reynolds kriegt nach 9 Jahren überraschend Fortsetzung

R.I.P.D. bescherte Ryan Reynolds 2013 eine schmerzhafte Niederlage an den Kinokassen. Dennoch soll jetzt ein zweiter Teil kommen.

In R.I.P.D. - Rest in Peace Department spielt Ryan Reynolds einen verstorbenen Polizisten, der als Wachtmeister im Jenseits für Recht und Ordnung sorgen soll. Der teure Sci-Fi-Blockbuster ging an den Kinokassen unter (via Box Office Mojo ). Erstaunlicherweise soll jetzt aber mit R.I.P.D. – Rise of the Damned ein zweiter Teil kommen.

Schlimmer Sci-Fi-Flop wird nach 9 Jahren fortgesetzt – aber ohne Ryan Reynolds

Das berichtet unter anderem Bloody Disgusting. Über die Story ist bisher nichts bekannt, den Cast verrät aber bereits ein IMDb-Eintrag. Dort ist von Reynolds oder Co-Star Jeff Bridges aus dem ersten Teil keine Spur. Unter vielen verhältnismäßig unbekannten Gesichtern tummeln sich unter anderem Jake Choi (Succession) und Richard Fleeshman (Sandman). Regie führt Paul Leyden, der bisher in erster Linie TV-Serien inszeniert hat.

Die Fortsetzung kommt angesichts der Einspielergebnisse des Vorgängers einigermaßen überraschend und war seit längerer Zeit nicht mehr im Gespräch. Abgesehen vom finanziellen Flop bietet sich Teil 1 aber für ein Sequel ideal an. Ähnlich wie in Men in Black wird hier eine komplett skurrile Welt entworfen, die nach eigenen Regeln funktioniert und theoretisch viele Geschichten bereithält.

R.I.P.D. 2: Wann kommt das Sequel zum Ryan Reynolds-Flop?

Einen offiziellen Start für R.I.P.D. 2 gibt es noch nicht, über den Stand der Produktion ist nichts bekannt. Sollte zumindest das Casting abgeschlossen sein, könnte der Film schon Anfang 2023 veröffentlicht werden. Wir rechnen hierzulande mit einem Direkt-Start für VOD und/oder DVD.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr R.I.P.D. 2 sehen?