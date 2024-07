Game of Thrones trifft Breaking Bad: Amazons brutale Drachen-Serie erreicht ersten Meilenstein

Mehr Drachen als in Game of Thrones? Ja, das ist möglich! Die Fantasy-Serie Fourth Wing wartet mit einer extrem düsteren Prämisse auf und kommt zu Amazon.

Stellt euch vor, ihr seid in einem der Hogwarts-Häuser, doch am Ende des Schuljahres geht es nicht um den Hauspokal, sondern schlicht und ergreifend eine Frage: Habt ihr die Abschlussprüfung bestanden oder seid ihr ... gestorben? Die Prämisse der düsteren Fantasy-Serie Fourth Wing macht keine Gefangenen.

Fourth Wing basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Rebecca Yarros, die Teil der Empyrean-Saga ist. Bisher sind zwei Bände erschienen, die neben reichlich Harry Potter-Vergleichen durch ihre Parallelen zu Die Tribute von Panem und natürlich Game of Thrones auffallen. Denn in erster Linie geht es hier um Drachen.

Fourth Wing: Breaking Bad-Macherin bringt perfekte Mischung aus Harry Potter und Game of Thrones zu Amazon

Die Geschichte von Fourth Wing dreht sich um die 20-jährige Violet Sorrengail, die ihr Leben eigentlich dem Studium von Büchern verschreiben wollte. Von ihrer Mutter wird sie jedoch ans Basgiath War College geschickt, wo sie zur Drachenreiterin ausgebildet wird. Das Problem: Über die Hälfte der Auszubildenden fällt durch und stirbt.

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG Fourth Wing

Seit Oktober 2023 befindet sich die Verfilmung des Stoffs in Entwicklung bei den Amazon MGM Studios. Nachdem es lange Zeit kein Update zum Stand des Projekts gegeben hat, steht jetzt die Showrunnerin fest. Wie Variety berichtet, hält die Serienmacherin Moira Walley-Beckett bei der Umsetzung die kreativen Zügel in Händen.

Walley-Beckett ist ein großer Name im Seriengeschäft. Sie ist Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin. Für ihre Arbeit an der an Breaking Bad hat sie drei Emmys erhalten. Insgesamt schrieb sie neun Episoden des Crime-Epos, u.a. das Meisterwerk Ozymandias, das als eine der besten Episoden der Seriengeschichte gilt.

Darüber hinaus führte sie als Showrunnerin die Verfilmung Anne with an E an, die in drei Staffeln das Kinderbuch Anne auf Green Gables von Lucy Maud Montgomery adaptiert. Mit Literaturverfilmungen kennt sie sich somit bestens aus.

Wann startet Fourth Wing bei Amazon Prime Video?

Wann Violets Ausbildung zur Drachenreiterin bei Amazon beginnt, steht noch nicht fest. Vorerst müssen alle Drehbücher geschrieben und ein Cast zusammengestellt werden. Dann folgen die Dreharbeiten und danach geht die Serie in die Postproduktion. Wir sollten uns darauf einstellen, dass Fourth Wing frühestens 2026 startet.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.