Neues Fantasy-Epos bei Amazon hat mehr Drachen als Game of Thrones und stellt als brutaler Harry Potter-Ersatz die Frage: Schulabschluss oder sterben?

Amazon hat sich gerade das Fantasy-Phänomen des Jahres gesichert: Als brutale Serie, die Elemente von Harry Potter und Hunger Games mischt, verspricht die Buchverfilmung Fourth Wing richtig groß zu werden.

Als Literatur- und Fantasy-Fan kommt man aktuell an einem Buch nicht vorbei, das seit Monaten die Besten-Listen dominiert: dem Fantasy-Abenteuer Fourth Wing * von Rebecca Yarros über eine Schule, die mit tödlichen Methoden Drachenreiter:innen ausbildet. Amazon hat sich nun die Rechte an der Serien-Verfilmung gesichert.

Gefeiertes Fantasy-Epos kommt zu Amazon: Wenn die Tribute von Panem in Hogwarts spielen würden ...

Seit seinem Erscheinen am 2. Mai 2023 hat Fourth Wing sich zu einem globalen Bestseller-Phänomen entwickelt. Das erste Buch der "The Empyrean"-Saga verkaufte bereits mehrere Millionen Ausgaben weltweit in über 40 Sprachen. Der steile Aufstieg nahm bei TikTok mit milliardenfachen Hashtags seinen Anfang und hält, mit 25 Wochen auf der renommierten Bestseller-Liste der New York Times, mittlerweile die ganze literarische Fantasy-Welt in Atem hält.

Piatkus Fantasy-Buch-Phänomen: Fourth Wing wird verfilmt

Wie Deadline berichtete, haben sich die Amazon MGM Studios nun zusammen mit Michael B. Jordans Outlier Society die Rechte an dem umjubelten Werk gesichert, sodass uns die Prime-Serie Fourth Wing bald mehr Drachen als in Game of Thrones oder House of the Dragon bescheren dürfte.

Worum geht es in Fourth Wing? Die 20-jährige Generals-Tochter Violet Sorrengail besitzt einen zerbrechlichen Körper und wollte ihr Leben eigentlich dem Studium von Büchern verschreiben. Dann wird sie von ihrer Mutter jedoch ans Basgiath War College geschickt, wo mit einem brutalen Auswahlverfahren nur die Stärksten und Skrupellosesten es zu Drachenreiter:innen schaffen. Weniger als die Hälfte der Kadetten überlebt die Ausbildung. Und als wäre die Aufgabe, einen Drachen in dem kriegsgebeutelten Land von ihrer inneren Stärke zu überzeugen, noch nicht genug, legt Violet sich auch noch mit dem Geschwaderführer Xaden an.

Fourth Wing wird als Fantasy-Serie verfilmt: Was macht den Roman so außergewöhnlich?

Während das Schul-Setting von Fouth Wing an Harry Potters Hogwarts erinnert, kommt die Fantasy des Roman-Hits deutlich erwachsener daher. Das Kriegs-College, an dem auch Zauberei und Kampf-Taktiken gelehrt werden, ist eher eine Magie-Universität. Schonungslose Figuren-Tode (wie in Die Tribute von Panem) und explizite Erotik sind hier an der Tagesordnung. Fourth Wing ist brutal, sexy und magisch.

HBO Fourth Wing hat sogar mehr Drachen als House of the Dragon

Fantasy-Protagonistin Violet, die ihre körperlichen Gebrechen überwinden muss, um sich mit Köpfchen als Drachenreiterin zu bewähren, verdreht gleich zwei Männern den Kopf und trifft bei vielen einen Nerv. Genau wie der englische Buch-Slogan "Graduate or die", also "Schaff deinen Schulabschluss oder stirb" (was auf dem deutschen Roman-Cover mit "Flieg oder stirb" übersetzt wurde).

Wann kommt die Fantasy-Serie Fourth Wing zu Amazon – und was ist mit der Fortsetzung Iron Flame?

Für viele war die Ankündigung einer Verfilmung von Fourth Wing nach dem enormen Roman-Erfolg nur eine Frage der Zeit. Mit Blick auf das frühe Entwicklungsstadium der Fantasy-Serie bei Amazon Prime wird sie aber wahrscheinlich frühestens 2026 erscheinen. Schließlich umfassen die aufwendigen visuellen Effekte mindestens drei Drachen als Hauptfiguren, wobei eigentlich auch jede Nebenfigur des Basgiath War College einen Flug-Partner hat, wodurch die Zahl der Drachen schnell in den zweistelligen Bereich steigt.



Piatkus Fourth Wings Fantasy-Fortsetzung: Iron Flame

Gerade einmal ein halbes Jahr nachdem Fourth Wind auf den Markt kam, erscheint jetzt außerdem schon die heiß erwartete Fantasy-Fortsetzung Iron Flame – am 7. November 2023 auf Englisch * und am 1. Dezember 2023 auf Deutsch *. Wenn Fourth Wing Erfolg hat, könnte Deadline jedes Buch eine eigene Serie erhalten.

Podcast für Serien-Fans: 13 Fantasy-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und Co.

Dieses Jahr starteten bei Netflix, Disney+, Amazon und Co. mehrere spannende Fantasy-Serien. Wir stellen euch die 13 Highlights vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Netflix' 3. Staffel The Witcher kehrte auch das Engel-Teufel-Duo von Good Omens nach vier Jahren für eine 2. Staffel in den Stream von Amazon zurück. Außerdem könnt ihr ein paar vielversprechende Fantasy-Serien entdecken, von denen ihr bis jetzt garantiert noch nichts gehört habt.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.