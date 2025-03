Neuer ZDF-Film enthüllt Elon Musks schockierende Pläne für die Zukunft: "Gefährlich für Menschen, die faul und nutzlos sind"

Heute zeigt das ZDF einen neuen Film zum wohl umstrittensten Milliardär unserer Zeit: Elon Musk ist seit Monaten in aller Munde und sorgt mit Skandal-Aktionen für Ärger. Was steckt hinter seinen Provokationen? Angehörige und Politiker klären auf.

Elon Musk gilt als der reichste Mensch der Welt, gleichzeitig zählt er zu den umstrittensten Persönlichkeiten der Gegenwart. Spätestens seit er den Wahlkampf des US-Präsidenten Donald J. Trump mit fragwürdigen Aktionen unterstützte, sorgte er tagtäglich für Negativschlagzeilen. Jetzt packt Elon Musks Vater in einem neuen ZDF-Film aus und verrät schockierende Details. So könnt ihr die Elon-Musk-Story: Superreich und Supermächtig gratis schauen.

"Kein Mitgefühl": Elon Musks Vater packt über seinen Sohn aus

Das ZDF will herausfinden, wer hinter der Persona "Elon Musk" steckt und setzt deshalb in der Vergangenheit des Skandal-Milliardärs an. Dabei begibt sich der Sender auf eine Spurensuche nach Südafrika, wo Elons Vater Errol Musk (79) für ein exklusives Interview bereitsteht. Errol ist dabei nicht frei von Skandalen: Der Unternehmer machte damit Schlagzeilen, dass er seine eigene Stieftochter geheiratet hat, die seit ihrem vierten Lebensjahr mit ihm zusammenlebte.

Sein Sohn sei ein Abbild seiner selbst, wie Errol stolz offenbart: "Elon ist wie ich. Wie ein Klon von mir." Deshalb sei es auch kein Wunder, dass sein Sohn keine Rücksicht auf Mitmenschen nehme. Errol erzählt stolz, dass er seinen Sohn zu Herzlosigkeit erzogen habe:

Ich habe kein Mitgefühl für Verlierer. Ich mag keine Leute, die sich nicht aufraffen können. Empathie ist etwas, mit dem wir zu kämpfen haben. Elon ist gefährlich für Menschen, die faul und nutzlos sind. Das sind keine guten Menschen.

Elon Musks Aufstieg: Vom Startup-Nerd zur rechten Hand des US-Präsidenten

In der Doku soll Elon Musks unglaublicher Werdegang von der gefeierten Startup-Legende hin zum umstrittenen Wegbegleiter von Donald Trump beleuchtet werden. Wie konnte es so weit kommen, dass Musk seinen Ruf als genialer Mitbegründer von Tesla und Space-X aufs Spiel setzt, um immer mehr Einflussnahme in der amerikanischen Politik zu nehmen?

Welche Vorteile erhofft sich Musk von seiner Nähe zu Trump und welche politischen Ideale vertritt er bei seinem Streben nach Macht? Warum unterstützt er rechte Parteien wie die AfD? Um diesen Frage auf den Grund zu gehen, melden sich hochkarätige Experten wie Karl-Theodor zu Guttenberg, Carsten Maschmeyer und CDU-Politiker Armin Laschet zu Wort.

Die Elon-Musk-Story im ZDF: So kannst du die Doku gratis streamen

Die Elon-Musk-Story: Superreich und Supermächtig? läuft Dienstag, den 11. März 2025, um 20:15 Uhr im ZDF. Wer lieber online streamt, kann schon jetzt vorbeischauen: Ab dem 11. März 2025 kann die Doku in der ZDFmediathek gratis gestreamt werden.