Wer wird Millionär-Kandidatin schockt Günther Jauch mit Tattoo-Story: "Hat sich Heiratsantrag auf den Hintern tätowieren lassen"

Günther Jauch hat bei Wer wird Millionär? schon die wildesten Geschichten gehört. Doch eine Kandidatin hat selbst den hartgesottenen TV-Moderator aus der Fassung gebracht.

Am 17. Februar war eine besondere Kandidatin bei Wer wird Millionär? zu Gast: Natascha Thienenkamp nahm auf dem Kandidatenstuhl Platz. Günther Jauch fragte wie immer nach ihrer Biografie und ihrem Beruf. Doch was ihn dort erwartete, konnte er nicht ahnen.

WWM-Kandidatin ist Tätowiererin - und bereut einige Entscheidungen

Thienenkamp stellte auf Jauchs Frage hin ihren Beruf vor: Sie ist nämlich Tätowiererin. Das sah man ihr auch an, denn sie war vom Hals abwärts überall tätowiert. "Alles, was offensichtlich am Hals ist, hat mein Mann gemacht, alles, was darunter ist, hat ein anderer Künstler gemacht", erklärt die Kandidatin.

Natürlich hat sie auch einige Tattoos bereut. So hat sie ihr schlimmstes Tattoo bereits mit einem "Cover-Up" übertätowiert. "Mit süßen 18 habe ich da einen Fehler begangen. Das war ein totaler Reinfall", sagt Thienenkamp.

Weitere Wer wird Millionär-News:

"Davon muss ich mich jetzt erholen": Jauch schockiert von Tattoo-Story



Jauch wurde neugierig, weil er selbst einmal einen Fan gesehen hatte, der sich das Logo von Wer wird Millionär? auf die Pobacke tätowieren ließ. Er fragte die Kandidatin: "Kennen Sie auch Männer, die sich an delikaten Stellen tätowieren lassen?" Thienenkamp antwortete prompt:

Unbedingt, wieso nicht? Wenn man danach ruft, dann bekommt man das. Bei uns im Studio gibt es das auch regelmäßig. Wir hatten einen Kunden, der hat sich einen Heiratsantrag auf den Hintern tätowieren lassen, mit Feld zum Ankreuzen 'ja' oder 'nein'



Tatsächlich hätte die Freundin den Heiratsantrag angenommen, so die Tätowiererin. Jauch war von der Geschichte völlig geschockt. "Davon muss ich mich jetzt erholen und stelle lieber die 1000-Euro-Frage", gab der Moderator zu.

Für Thienenkamp ist es bei Wer wird Millionär? noch ganz gut gelaufen. Sie gewann 32.000 Euro und bot Jauch an, sich kostenlos ein Tattoo stechen zu lassen. "Nein! Ich bin aus dem Tattoo-Alter raus", wehrte sich Jauch gegen den Vorschlag.

Wo ihr Wer wird Millionär? schauen könnt

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie auf RTL+ nachholen.