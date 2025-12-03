Gefeierte Horrorreihe kehrt zurück: Neuer Trailer zu 28 Years Later The Bone Temple entfesselt noch härtere Zombie-Apokalypse

Die erfolgreiche Horrorreihe geht weiter: Nur wenige Monate nach 28 Years Later startet 28 Years Later: The Bone Temple. Seht hier den neuen Trailer.

Über zwei Dekaden, nachdem 28 Days Later und 28 Weeks Later Millionen von Horrorfans begeistern konnten, kam diesen Sommer mit 28 Years Later die heiß erwartete Fortsetzung auf die große Leinwand. Der Film hat eine brandneue Trilogie eingeläutet, die schon in wenigen Monaten im Kino weitergeht. Denn 28 Years Later: The Bone Temple steht bereits in den Startlöchern. Der neue Trailer zeigt jetzt, was euch darin erwartet:

Seht hier den neuen Trailer zu 28 Years Later: The Bone Temple

28 Years Later: The Bone Temple - Trailer 2 (Deutsch) HD

28 Years Later: The Bone Temple – darum geht's in der Horror-Fortsetzung

Am Ende von 28 Years Later lässt der junge Spike (Alfie Williams) seine Heimat zurück und entscheidet sich für den eigenen Weg durch die Post-Apokalypse. Dabei trifft er auf den eigentümlichen Ganganführer Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell), der brutal mit den Infizierten abrechnet.

In 28 Years Later: The Bone Temple kehren sowohl Spike als auch Jimmy zurück, wie unter anderem der neue Trailer zeigt. Ihr Aufeinandertreffen wird langsam aber sicher zum Albtraum, dem Spike nicht entkommen kann. Währenddessen findet sich Dr. Kelson (Ralph Fiennes) in einer schockierenden neuen Beziehung wieder, die Konsequenzen trägt, die die gesamte Welt verändern könnten.

Wann kommt 28 Years Later: The Bone Temple ins Kino?

28 Years Later: The Bone Temple startet am 15. Januar 2026 in den deutschen Kinos. Die Regie übernahm nicht 28 Years Later-Regisseur Danny Boyle, sondern Nia DaCosta (The Marvels). Boyle fungierte jedoch weiterhin mit Alex Garland als Produzent, der auch für das Drehbuch der Fortsetzung verantwortlich zeichnet.

In Teil 3 der Trilogie soll Boyle auf dem Regiestuhl zurückkehren. Wann dieser erscheinen soll, steht aktuell noch nicht fest.