Gefragt – Gejagt: Dieser Patzer passierte dem Jäger noch nie

In Quizshows passieren meistens den Kandidat:innen etliche Patzer. Doch bei Gefragt – Gejagt konnte jetzt ein Jäger nicht gerade mit seinem Wissen glänzen.

Bei Gefragt – Gejagt treten in jeder Folge vier Kandidat:innen gegen einen Jäger oder eine Jägerin an. In der letzten Runde verteidigen die übrig gebliebenen Teilnehmenden den Jackpot in einer Schnellraterunde. Normalerweise haben es die Teams da besonders schwer, weil sie sich selten gegen den oder die Jäger:in durchsetzen können. In einer Folge machte es ihnen der Jäger aber besonders einfach.

Manuel Hobiger patzt: Das passiert dem Jäger nur selten

Am 23. September trat der „Quizvulkan“ Manuel Hobiger bei Gefragt – Gejagt gegen vier Kandidat:innen an. Am Ende schaffte es nur Kandidat Marco Helmut Kehr ins Finale, der seine 3.000 Euro gegen Hobiger verteidigen musste. Und zur großen Überraschung zeigte sich der Jäger nicht so souverän, wie sonst. 13 richtige Antworten musste er schlagen, doch seine Zeit musste mehrmals angehalten werden. So hatte er von Berlin – Tag & Nacht-Star Falko Ochsenknecht noch nie gehört, der im Juli überraschend im Alter von 39 Jahren verstorben war. Eine finale Sportfrage über einen NRW-Bundesligaverein wurde Hobiger letztendlich zum Verhängnis.

„Ich bin überrascht und hätte nicht gedacht, dass Sie eine 13 verlieren, Herr Hobiger“, streute Moderator Alexander Bommes noch Salz in die Wunde. „Ne, das lief nicht“, gab der Jäger zu. Der Gewinn von 3.000 Euro wurde – wie die Kandidat:innen im Nachhinein preisgaben – zu gleichen Teilen unter den Mitkandidaten aufgeteilt.

TV-Ausstrahlung & Stream: So kannst du Gefragt – Gejagt schauen

Montags bis freitags läuft Gefragt – Gejagt täglich um 18 Uhr im Ersten. Wer die Folge verpasst, kann sie in der ARD-Mediathek nachschauen. Dort sind die Episoden zum Streamen abrufbar.