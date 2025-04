ARD startet eigene Reality-Show, die schon jetzt wie ein schamloser Abklatsch eines RTL-Hits wirkt

Die ARD steigt ins Reality-TV ein – mit einer Show, die Spannung, Täuschung und Nervenkitzel verspricht. Klingt nach einem Hit? Vielleicht. Denn das Konzept erinnert stark an einen RTL-Hit.

Bisher galt RTL als die ungeschlagene Heimat der Reality-Unterhaltung. Neben Sommerhaus der Stars, Dschungelcamp und Co. kam vor allem der Überraschungshit Die Verräter beim Publikum richtig gut an und sahnte im letzten Jahr sogar den Deutschen Fernsehpreis ab. Jetzt überrascht die ARD mit seiner eigenen Realityshow – doch das Konzept wirkt wie eine Kopie des RTL-Hits.

ARD startet eigene Realityshow – aber es gibt einen Haken

Mit dieser Neuigkeit hätten Trash-TV-Fans wohl kaum gerechnet: Wie DWDL berichtet, steigt die ARD ins Reality-TV ein und will schon bald ihr eigenes Format abdrehen. Der Sender habe sich die Rechte an der französischen Hitshow Loups Garous (zu deutsch: Werwölfe) gesichert. Diese startete im Herbst 2024 beim französischen Canal+ und sorgte für den erfolgreichsten Showauftakt des Senders aller Zeiten. Kein Wunder, dass sich die ARD nach diesem XXL-Erfolg die Lizenz geschnappt hat, um sie für den deutschen Markt zu produzieren.

Bei der Show handelt es sich um eine Adaption des beliebten Gesellschaftsspiels Werwölfe vom Düsterwald. Hier wird einer Gruppe von Spieler:innen heimlich eine Rolle zugeteilt – entweder als Werwölfe, die nachts Dorfbewohner töten, oder als Dorfbewohner, die tagsüber versuchen, die Werwölfe zu entlarven. Ziel ist es, durch Diskussion, Bluff und Strategie das jeweils gegnerische Team zu enttarnen und zu besiegen.

An sich klingt dies wie die perfekte Unterhaltung für Reality-Fans – allerdings gibt es einen großen Haken: Das Konzept der neuen ARD-Show ähnelt stark dem RTL-Format Die Verräter. In beiden Shows muss eine Gruppe versuchen, durch Diskussion, Intuition und Täuschung herauszufinden, wer sie heimlich sabotiert und diese Personen rechtzeitig zu enttarnen, bevor sie selbst aus dem Spiel genommen werden. Die Rolle des Verräters entspricht dem Werwolf, die Rolle der Loyalen entspricht den Dorfbewohnern. Originell sieht wirklich anders aus. Ob Fans sich an der frappierenden Ähnlichkeit stören, bleibt abzuwarten.

Erste Infos bekannt: Dann startet die Realityshow in der ARD

Wie DWDL berichtet, werden die Dreharbeiten für die deutsche Werwolf-Adaption beginnen, sobald die zweite Staffel des französischen Originals abgedreht ist. Die deutsche Version wird das Original-Set in Frankreich nutzen, um Kosten zu sparen. Ähnlich läuft es beispielsweise beim Dschungelcamp, das zwar in zahlreichen Ländern läuft, aber stets am selben Drehort in Australien aufgezeichnet wird. Laut ersten Einschätzungen könnte die Show im Herbst oder Winter bei uns starten.