Geniale Herr der Ringe-Reunion in The Boys: Jetzt trifft Éomer auf Denethor

The Boys schenkt Herr der Ringe-Fans ein cooles Treffen zweier großer Figuren: John Noble aka Denethor spielt in der nächsten Folge der Amazon-Serie den Vater von Billy.

Der Name John Noble sagt euch vermutlich erstmals nichts. Der australische Darsteller war Teil des großen Der Herr der Ringe-Casts und spielte anschließend in einigen beliebten Serien mit, etwa Fringe. Wie jetzt bekannt wurde, ist er in der nächsten Folge der Amazon-Serie The Boys als Vater von Billy Butcher zu sehen, der ebenfalls von einem Herr der Ringe-Darsteller verkörpert wird: Reunion incoming!

Denethor trifft Eomer: Erstes Bild vom Herr der Ringe-Meeting in The Boys

Schon in der kommenden 7. Episode der 2. Staffel The Boys lernen wir Billy Butchers Vater kennen.

WTF. Herr der Ringe-Mashup. John Noble, auch bekannt als Denethor, ist Butchers Vater in Episode 7. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Sein Sam Butcher ist eine Naturgewalt!

Wenn es sich nicht gerade mit Riesenpenissen beschäftigt, taucht The Boys in der 2. Staffel tiefer in die Biografien seiner Figuren ein, vor allem Billy erhielt in der Hinsicht viel Aufmerksamkeit. Der Auftritt seines Vaters passt hier gut ins Bild.

Das sind die Herr der Ringe-Rollen von Karl Urban und John Noble

John Noble spielte Denethor, der, zumindest in den Kinofassungen, in Die Rückkehr des Königs seinen großen Auftritt hat. Er ist der verbitterte Statthalter von Gondor, dessen flammender Todessprung zu den ikonischsten Momenten der Reihe gehört.

© Warner Denethor in Herr der Ringe

Neben Karl Urbans Éomer war er nie in einem Bild zu sehen. Éomer lernen wir in Die zwei Türme in den epischen Rohan-Sequenzen kennen. Er ist der Anführer der von König Theoden (sein Onkel) verstoßenen Reiterrotte, die die Uruk-Hais versprengt, die Merry und Pippin verschleppten.

© Warner Éomer in Herr der Ringe

Das Aufeinandertreffen der Charismabolzen bietet in der kommenden The Boys-Folge also ausreichend Gelegenheiten für die ein oder andere Referenz. Hoffentlich lassen die Autoren sich das nicht entgehen. Die Episode Butscher, Kutscher, Dauerlutscher läuft ab Freitag, 2. Oktober bei Amazon Prime (bei Amazon Prime Video zum Streamen *).

Warum The Boys so beliebt ist, prüfen wir im Moviepilot-Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

