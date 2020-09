Stormfront-Twist in The Boys Staffel 2: Die Wahrheit über Nazi-Thor

In der 6. Folge von The Boys Staffel 2 führt uns Shawn Ashmore als Superheld Lamplighter durch ein Psychiatrie-Gemetzel, während uns der Stormfront-Twist sprachlos zurücklässt. Mehr erfahrt ihr im Recap.

Shawn Ashmore wechselt für The Boys Staffel 2 die Seiten und spielt nach dem frostigen Iceman in den X-Men-Filmen nun den feurigen Lamplighter, der seinem Marvel-Gegenspieler Pyro nicht unähnlich ist. Zudem schockiert uns Folge 6 mit einer großen Enthüllung, auf die alle Fans mit Spannung gewartet haben.

The Boys bei Amazon Prime Video: Lamplighter & das Gemetzel in der Horroranstalt

Wer war eigentlich nochmal Lamplighter? Hier ein kurzer Rückblick auf Staffel 1: Zu Beginn der Serie ist der Superheld und langjähriges Seven-Mitglied Lamplighter bereits in Rente gegangen und Starlight nimmt schließlich seinen Platz ein. Wir erfahren von Grace Mallory, dass dieser ihre Enkelkinder ermordete. In Staffel 2 tritt Lamplighter nun erstmals in Person auf.

Die Emails auf Stormfronts Laptop führen Starlight und die Boys (endlich ein Einsatz für das gesamte Team) zu der mysteriösen Psychiatrie Sage Grove, in der seltsame Dinge vor sich gehen. Denn hier werden zahlreiche menschliche Testobjekte gefangen gehalten, an denen Vought unter der Leitung von Stormfront die Wirksamkeit von Compound V auf Erwachsene testet.

Der ehemalige Supe Lamplighter wird uns als Pfleger in Sage Grove enthüllt, der nach seinem mörderischen Fehltritt von Vought hierher verbannt wurde. Und natürlich geht das Zusammentreffen der Boys und Lamplighter gehörig schief und endet in einem Ausbruch aller Patienten, die sich mit ihren Kräften gegenseitig abschlachten.

Gemeinsam mit den Figuren hetzen wir durch die engen Gänge der Psychiatrie, wie durch das Level eines Action-Adventures, während eine Supe die Menschen um sich herum per Telekinese zum Platzen bringt - eines der vielen blutigen Highlights dieser Folge.

Lamplighter selbst ist als Charakter in dieser Folge noch nicht ganz greifbar. Die Fähigkeit mit einem Sturmfeuerzeug Flammen zu schießen, ist bisher das Coolste an seiner Figur. In Form von Flashbacks erfahren aber schonmal mehr über den Vorfall, der zu seinem Ausstieg führte. Einige Jahre zuvor wollten Mallory und die Boys den eingebildeten Lamplighter erpressen und als Maulwurf bei den Seven einsetzen.

Lamplighter weigerte sich und wollte Mallorys Haus in Flammen setzen, in welchem sich zu dem Zeitpunkt aber nur ihre Enkelkinder aufhielten, die alle qualvoll verbrannt sind. Besonders stark sind hier die Szenen mit Frenchie (Tomer Capon), der von Schuld zerfressen ist, da er die Verfolgung Lamplighters in besagter Nacht abbrach, um seinem Freund, der an einer Überdosis litt, zur Hilfe zu eilen. Als trauriger Twist des Schicksals verstarb dieser wenig später trotzdem.

Die bestem WTF-Momente aus Folge 6

Stormlander (mein Shipper-Name für Stormfront und Homelander) haben Gassen-Sex neben der Leiche eines Mannes, dem Homelander eben noch den Kopf zermatscht hat.

eines Mannes, dem Homelander eben noch den Kopf zermatscht hat. Der Angriff der " Love Sausage ": In Sage Grove wird Mother's Milk vom Riesen-Penis eines Supes angegriffen und beinahe erwürgt.

": In Sage Grove wird Mother's Milk vom eines Supes angegriffen und beinahe erwürgt. Ein Supe greift die Gruppe mit seiner ätzenden Kotze an. Als dieser hinfällt, ätzt er sich selbst das komplette Gesicht weg.

Stormfront-Twist in The Boys: Die Wahrheit über Nazi-Thor

Auch wenn sich die Serienversion von Stormfront in vielen Aspekten vom Nazi-Thor aus den Comics unterschiedet, zeigt die fremdenfeindliche Super-Influencerin in Folge 6 nun endlich ihr wahres Gesicht, das Fans der Vorlage nun euphorisch schreien lässt. Ihr wolltet einen Nazi-Superschurken? Jetzt haben wir einen Nazi-Superschurken.

Die Enthüllung der Nazi-Vergangenheit von Vought-Gründer Frederick im Auftakt zu Staffel 2 ebnete bereits den Weg und jetzt ist der große Twist da. Um ihre Beziehung zu Homelander (Antony Starr) zu festigen und jedes Misstrauen im Keim zu ersticken, vertraut ihm Stormfront ihr größtes Geheimnis an: Sie ist in Wahrheit schon über 100 Jahre alt!

© Amazon Prime Video The Boys: Stormfront

Geboren im Berlin des Jahres 1919 war Stormfront (wie ist eigentlich ihr echter Name?) nicht nur die Ehefrau von Frederick Vought, die im Dritten Reich mit Himmler und Goebbels tanzte, sondern auch das erste erfolgreiche Compound-V-Testsubjekt. Sie ist der allererste Mensch mit Superkräften.

In dieser Szene zeigt sich einmal mehr, wie grandios Aya Cash ihre Rolle verkörpert. Die Enthüllung ihrer extrem faschistischen Ansichten und ihrem Plan, Amerika mit einer Armee von Super-Soldaten von fremden Kulturen zu säubern, hätte leicht im wahnsinnigen Over-Acting enden können.

Doch Cash spielt ihre total verstörende Liebesbekundung zu ihrem blond und blauäugigen Super-Liebhaber so emotional, verletzt und ehrlich, dass wir nicht wissen, ob wir sie nun abgrundtief hassen oder mit ihr mitfühlen sollen. Zumindest Homelanders Herz hat sie damit im Sturm erobert.

Zitat der Woche: "Die Ratten sind wie Pokémon ... mit Hepatitis C" (Hughie zeigt Starlight endlich das muckelige Hauptquartier der Boys)

