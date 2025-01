George R.R. Martin hatte viel Kritik an House of the Dragon, aber das nächste Game of Thrones-Spin-off liebt er

Mit dem Fantasy-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms kommt dieses Jahr die dritte Serie aus der Welt von Game of Thrones auf uns zu. Vorlagenautor George R.R. Martin ist ein großer Fan.

Fantasy-Fürst George R.R. Martin hatte zuletzt viel Kritik an den Verfilmungen seiner Westeros-Legenden und ließ vor allem kein gutes Haar an der 2. Staffel von House of the Dragon. Ganz andere Töne gibt der Autor nun bezüglich des kommenden Game of Thrones-Ablegers A Knight of the Seven Kingdoms, das er als Ausführender Produzent bereits einsehen konnte.

Game of Thrones-Autor George R.R. Martin ist komplett begeistert von A Knight of the Seven Kingdoms

Auf seinem persönlichen Blog lobte GRRM die HBO-Serienadaption seiner Heckenritter-Novelle * in den höchsten Tönen:

Ich habe jetzt alle sechs Folgen gesehen (die letzten beiden zugegebenermaßen in Rohfassung), und ich habe sie geliebt. Dunk und Ei waren schon immer Favoriten von mir und die Schauspieler, die wir für sie gefunden haben, sind einfach unglaublich. Auch der Rest der Besetzung ist großartig. Wartet ab, bis ihr den Lachenden Sturm trefft und Tanselle Zu-Groß.

Falls ihr euch jetzt fragt, wer das sein soll: Der Lachende Sturm lautet der Spitzname von Ser Lyonel Baratheon (Daniel Ings), ein Ritter im Dienste von König Daeron II. Targaryen, und Tanselle (Tanzyn Crawford) ist eine Puppenspielerin aus Dorne.

Besonders beeindruckt ist Martin davon, wie sehr Showrunner Ira Parker und sein Team sich an seine Vorlage hielten, ohne die Fantasy-Serie künstlich mit Action aufzupumpen:

Es ist die treuste Adaption, von der man als vernünftiger Mensch nur hoffen kann [...]. Zuschauer:innen, die Action, mehr Action und nur Action suchen … nun, das wird euch vielleicht nicht zufriedenstellen. Es gibt es eine riesige Kampfszene, so aufregend, wie man sie sich nur wünschen kann, aber dieses Mal gibt es keine Drachen, keine großen Schlachten, keine Weißen Wanderer ... dies ist ein Charakterstück, und sein Fokus liegt auf Pflicht und Ehre, auf Ritterlichkeit und alles was sie bedeutet.

Zusätzlich bestätigte George R.R. Martin die bereits bekannten HBO-Pläne, die Serie A Knight of the Seven Kingdoms in der späteren Hälfte von 2025 zu veröffentlichen. "Vielleicht im Herbst", meint er sogar. In Deutschland wird das Format, wie schon die anderen Westeros-Serien, erneut im Hause von Sky beheimatet sein.

Worum geht es überhaupt im Game of Thrones-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms?

Fast 100 Jahre vor Game of Thrones sitzt ein König des Hauses Targaryen auf dem Eisernen Thron und die Erinnerungen an die letzten Drachen sind noch nicht komplett erblasst. In diesem turbulenten Zeitalter macht der Heckenritter Ser Duncan der Große (Peter Claffey) den kleinen Jungen Ei (Dexter Sol Ansell) zu seinem Knappen und streicht mit ihm durch die Sieben Königreiche. Dabei verschlägt es das Duo unter anderem zum Turnier von Aschfurt, von dem Westeros noch viele Jahre später sprechen wird.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Februar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Februar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Februar umfassen neben neuer Reacher-Action bei Amazon auch einen deutschen Sci-Fi-Thriller, eine Rückkehr ins Yellowstone-Universum sowie einen Netflix-Thriller mit Robert De Niro und massig Stars.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.