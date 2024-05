Germany's Next Topmodel so schlecht wie seit 3 Jahren nicht mehr: Sehr viel tiefer kann die Heidi Klum-Show nicht sinken

Das dürfte ProSieben nicht gefallen: Die aktuelle Folge von Germany's Next Topmodel hat so schlecht abgeschnitten wie seit Jahren nicht mehr. Starke Konkurrenz im TV droht, die Show zu verdrängen.

"Ich habe heute leider kein Foto für dich." Wenn Model-Mama Heidi Klum diese Worte spricht, sitzt Deutschland gebannt vor den Bildschirmen. Seit 19 Staffeln sorgt Germany's Next Topmodel für gute Quoten – eigentlich. Denn die Show bekommt es mit immer stärkerer Konkurrenz im TV zu tun. Die aktuelle Folge des ProSieben-Dauerbrenners hat mit den niedrigsten Marktanteilen seit Jahren zu kämpfen. Warum GNTM so viele Zuschauer:innen verloren hat, erfahrt ihr hier.

Große Verluste bei Germany's Next Topmodel: Was ist los bei der einst so erfolgreichen Heidi Klum-Show?

Als am 9. Mai 2024 die 13. Folge von GNTM über die TV-Bildschirme flackerte, sahen weniger Menschen zu als gewöhnlich. Steckt GNTM in der Krise?

Laut DWDL sei vor allem die übliche Zielgruppe nicht so interessiert gewesen wie sonst. Deutlich weniger Zusehende zwischen 14 und 49 Jahren sollen für den Model-Wettbewerb eingeschaltet haben: Mit 12,9 Prozent Marktanteil in dieser Gruppe habe die aktuelle Folge den niedrigsten Wert seit Mai 2021 erreicht. Die Gesamtquote sieht auch nicht gerade rosig aus: Nur 1,24 Millionen Menschen sollen am Donnerstagabend zugesehen haben. Einer der schlechtesten Werte der gesamten GNTM-Geschichte.

Starke Konkurrenz im TV: Gegen Fußball, Krimis und Co. hat Heidi Klum mit GNTM keine Chance

GNTM hatte es am Donnerstag zur Primetime nicht leicht. RTL sorgte mit der Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen für sportliche Unterhaltung und fuhr damit absolute Top-Quoten ein. Die ARD konnte sich mit dem elften Film der Wien-Krimi-Reihe Blind ermittelt hohe Einschaltzahlen sichern. Ebenfalls vor GNTM konnte sich Das große Allgemeinwissensquiz mit Jörg Pilawa positionieren.

Dass Heidi Klums Show laut Quotenmeter trotz starker Konkurrenz noch einen respektablen Marktanteil von 5,4 Prozent erreicht, spricht dennoch für die Beliebtheit der Sendung. Auch die veränderten Konsumgewohnheiten der Zusehenden seien mitverantwortlich für die sinkenden TV-Quoten. GNTM kann jederzeit gestreamt werden, weswegen immer weniger Menschen den Drang verspüren, pünktlich um 20:15 einzuschalten. Laut DWDL soll die Show noch Tage nach der TV-Ausstrahlung online hohe Aufrufzahlen generieren.

Wie geht es weiter für Germany's Next Topmodel?

Auch wenn GNTM nach wie vor als beliebtes ProSieben-Format gilt, wurden in den letzten Jahren immer mehr kritische Stimmen laut. Die Show werde für fragwürdige Zustände am Set kritisiert, aber auch Heidi Klum sei nicht so involviert, wie das Image als "Model-Mama" anmuten lässt. Angesichts wachsender Kritik und sinkender Quoten bleibt abzuwarten, wie die Zukunft der Show aussieht.

Seitens ProSieben scheint man Hoffnungen auf eine Zukunft von GNTM zu haben. Für die aktuelle 19. Staffel wurde das Konzept gehörig umgekrempelt: Erstmals dürfen auch Male-Models am Wettbewerb teilnehmen.

Wo kann man GNTM sehen?

Germany's Next Topmodel läuft immer Donnerstag, um 20:15 Uhr, auf ProSieben. Anschließend stehen die Folgen gratis zum Streamen auf Joyn bereit.