Goodbye Deutschland-Legende sorgt mit absurder Idee bei Fans für Gelächter: "Wer braucht das?"

Bei der letzten Episode von Goodbye Deutschland wurden zwei besondere Ideen von Auswanderern in den Fokus gerückt. Fans der Show sind nicht überzeugt.

Die aktuelle Folge von Goodbye Deutschland drehte sich um Personen, die nach Mallorca ausgewandert sind. Mit dabei hatten sie Ideen, um die Gastronomie der Lokalbevölkerung ein wenig aufzupeppen.



Mallorca-Auswanderer mit Eisdiele und Sirupbier

Das Auswanderer-Paar Exenia und Constantin Repede hat nach einem Urlaub auf Mallorca den Entschluss gefasst, irgendwann auf die Partyinsel auszuwandern – was in dieser Goodbye Deutschland-Folge auch geschah. Zusammen mit ihren beiden Söhnen und ihrer Tochter zogen sie nach Mallorca und ließen Deutschland zurück.



Um dort zu leben, verkauften sie ihr Wohnhaus, um eine Eisdiele zu eröffnen. Neben klassischen Eissorten hatten sie auch eine besonders kulinarische Idee: Sirupbier. Dem beliebten deutschen Alkoholgetränk wird noch Kokossirup oder Mangosirup versetzt. Die Bar "Dolce Vita" hat auf der Insel übrigens hervorragende Kritiken, auch wenn das Sirupbier nicht ganz so beliebt ankommt.



Fürst Heinz irritiert Fans mit skurriler Currywurst-Idee

Neben dem neuen Auswandererpaar wurde auch Reality-Legende Fürst Heinz und sein Freund Klaus beleuchtet. Die wollen nämlich eine Luxus-Currywurst auf dem Markt bringen. Die zeichnet sich durch eine Verzierung aus Blattgold aus und wird zusammen mit einem Glas Champagner serviert – für 30 Euro. Dafür absolvierten beide in der Folge ein "Praktikum" in einer Imbissbude.

In den sozialen Medien wurde vor allem die Idee von Fürst Heinz kritisch beäugt. Auf YouTube schreibt eine Person: "Auf diese WURST kann ich gut verzichten. So ein Blödsinn!!!". Auf Instagram fragt eine Nutzerin: "Wer braucht das?". Einige Fans beschweren sich, dass Fürst Heinz diese Idee als neu ausgibt, obwohl das nicht der Fall sein scheint. "Gab es schon vor zwanzig Jahren in Berlin", so eine Instagram-Userin. Andere Kommentator:innen kritisieren Fürst Heinz’ Umgang mit Geld: Er hätte mit seinem Millionenvermögen sinnvollere Dinge ermöglichen können als eine goldene Currywurst.



Wie ihr Goodbye Deutschland schauen könnt

Goodbye Deutschland läuft jeden Montag um 20:15 Uhr auf Vox. Wer eine Folge verpasst haben sollte, kann diese mit einem Abonnement von RTL+ auf der Streamingplattform nachholen.